Οι νέες δηλώσεις του Κώστα Τσουρού για το επαγγελματικό του μέλλον και τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Ο Κώστας Τσουρός είναι ένα από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν με το πρόωρο τέλος της εκπομπής του στο ΣΚΑΙ, «Το ‘χουμε» να γίνεται θέμα προς συζήτηση σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές.

Ο παρουσιαστής, κατά την ολοκλήρωση του project, μίλησε για τους συνεργάτες του και ευχαρίστησε το τηλεοπτικό κοινό, ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό το ποιο θα είναι το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, το συμβόλαιο με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ, δεν έχει ολοκληρωθεί, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης 25 Ιουνίου και στην κάμερα της εκπομπή «Breakfast@Star», αποκάλυψε: «Τις κουβέντες που κάνω με το κανάλι δεν μπορώ να τις μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι ανοιχτός σε πολλά πράγματα αρκεί να το θέλω και το κανάλι. Δεν αναφέρομαι μόνο στο ΣΚΑΙ, γενικότερα, οτιδήποτε μπορούμε να συζητήσουμε οι δύο πλευρές μπορούμε να το συζητήσουμε».

Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που είχαν δημιουργηθεί οι οποίες αφορούσαν το ενδεχόμενο να αναλάβει τη θέση της αρχισυνταξίας σε τηλεοπτική εκπομπή: «Δεν μου προτάθηκε καν. Δεν ξέρω από που βγαίνουν αυτά. Είναι μάλλον τα απόνερα της φετινής χρονιάς», εξήγησε ο Κώστας Τσουρός.

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Κώστας Τσουρός: Η απάντηση για το επόμενο ραντεβού με τον ΣΚΑΙ

Στη συνέχεια απάντησε στο ερώτημα του δημοσιογράφου σχετικά με το αν επηρεάστηκε από την φετινή τηλεοπτική χρονιά: «Φυσικά με στενοχώρησε, αλλά κοιτάμε μπροστά».

Στο ενδεχόμενο να αναλάβει και πάλι κάποια καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε: «Δεν μπορώ να πω πράγματα που έχουν συζητηθεί στη διαπραγμάτευση. Ό,τι δεν έχει συζητηθεί, μπορώ να το πω, πράγματα που ενδεχομένως να βρίσκεται στο τραπέζι, δεν μπορώ να το πω».

«Μετά την μεταγραφή από το MEGA στο ΣΚΑΪ τα πράγματα δεν ήταν όπως τα περίμενα, παρ’ όλα αυτά δεν το έχω μετανιώσει. Πήρα πάρα πολλά μαθήματα από τη φετινή χρονιά και αρνητικά πολλά και λιγότερα θετικά. Ήταν ουσιαστικό που έμαθα πολλά πράγματα. Το επόμενο ραντεβού με το ΣΚΑΙ, δεν ξέρω πότε είναι».