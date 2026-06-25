Όλες οι εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου.

Σε κέντρο αποκατάσταση της Αμερικής παραμένει μέχρι και σήμερα ο Σταύρος Φλώρος, δίνοντας τη δική του μάχη με την υγεία του, με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται να υποβληθεί σε νέο χειρουργείο μέχρι τις 9 Ιουλίου.

Σε ανάρτηση που είχε κάνει ο ίδιος πριν από μερικές ημέρες είχε αποκαλύψει ορισμένες από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, καθώς ένα από τα χειρουργεία οδήγησε σε επιπλοκές και μία έκτακτη χειρουργική επέμβαση.

Πλέον, σχεδόν 1,5 μήνα από την ημέρα του τραυματισμού του ο 22χρονος παίκτης παραμένει στην Αμερική και αναμένεται να υποβληθεί σε νέο χειρουργείο με την επιστροφή του στην Ελλάδα να προβλέπεται για τον Αύγουστο του 2026.

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Η εξέλιξη της υγείας του Σταύρου Φλώρου

Οι γονείς του Σταύρου Φλώρου, μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, «Live News», μετέφεραν τα νεότερα για την υγεία του, αλλά και την ψυχολογική του κατάσταση: «Ελπίζουμε αν όλα πάνε καλά, στις 9 Ιουλίου να κάνει το τελευταίο χειρουργείο ο Σταύρος. Πρώτα ο Θεός να βγει το σίδερο που έχουν τοποθετήσει στο δεξί του πόδι. Δεν έχει τους αφόρητους πόνους που είχε, αλλά πονάει πολύ ακόμα», ανέφερε αρχικά η μητέρα του.

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Από την δική του πλευρά ο πατέρας του συμπλήρωσε: «Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Στις 9 Ιουλίου θα κάνει την επέμβαση και θα δούμε μετά πότε θα έρθει. Όλα μπαίνουν σε μία σειρά».

«Το δεξί πόδι πηγαίνει πολύ καλά, κάνει ασκήσεις και πατάει σιγά – σιγά τη φτέρνα του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ελπίζουμε τον Αύγουστο να έρθει Ελλάδα. Σκέφτεται να κάνει στην Ελλάδα την αποκατάσταση. Γίνεται και εδώ καλή δουλειά, αλλά η απόφαση είναι δική του», πρόσθεσε η μητέρα του μιλώντας για την αποκατάσταση του δεξιού του ποδιού.

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Παράλληλα, οι γονείς του αναφέρθηκαν στην ψυχολογία του εξηγώντας ότι παραμένει γελαστός.

Ο τραυματισμός του 22χρονου παίχτη συνέβη κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο ριάλιτι επιβίωσης, Survivor, όταν ένα ταχύπλοο τον διαπέρασε από πάνω όσο βρισκόταν στο νερό, με αποτέλεσμα να χάσει το αριστερό του πόδι και να τραυματιστεί σοβαρά στο δεξί.