Πίσω από αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να κρύβονται βαθύτερα κίνητρα που σχετίζονται με την προσωπικότητα, τις αξίες και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές σχέσεις.

Το γενναιόδωρο φιλοδώρημα θεωρείται συχνά μια πράξη ευγένειας ή επιβράβευσης της καλής εξυπηρέτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με την ψυχολογία, οι άνθρωποι που αφήνουν μεγαλύτερο φιλοδώρημα από το αναμενόμενο δεν το κάνουν απαραίτητα για να εντυπωσιάσουν όσους βρίσκονται γύρω τους. Πίσω από αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να κρύβονται βαθύτερα κίνητρα που σχετίζονται με την προσωπικότητα, τις αξίες και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές σχέσεις.

Ένας βασικός λόγος είναι η ενσυναίσθηση. Άτομα με υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης κατανοούν τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην εστίαση, αναγνωρίζουν την προσπάθειά τους και επιθυμούν να εκφράσουν έμπρακτα την εκτίμησή τους. Για αυτούς, το φιλοδώρημα δεν αποτελεί απλώς οικονομική ανταμοιβή, αλλά έναν τρόπο να δείξουν σεβασμό και ευγνωμοσύνη για την εξυπηρέτηση που έλαβαν.

Τι σημαίνει το αν αφήνει κάποιος φιλοδώρημα

Παράλληλα, οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η γενναιοδωρία συνδέεται συχνά με την εσωτερική ικανοποίηση. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι πράξεις προσφοράς ενεργοποιούν μηχανισμούς στον εγκέφαλο που σχετίζονται με το αίσθημα της χαράς και της ανταμοιβής. Με άλλα λόγια, το να προσφέρει κάποιος κάτι σε έναν άλλο άνθρωπο μπορεί να τον κάνει να αισθανθεί καλύτερα, χωρίς να περιμένει αναγνώριση ή ανταπόδοση.

Επιπλέον, ένα γενναιόδωρο φιλοδώρημα μπορεί να αντανακλά προσωπικές αξίες, όπως η δικαιοσύνη και η κοινωνική υπευθυνότητα. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι σε εστιατόρια και μπαρ αμείβονται συχνά με χαμηλούς μισθούς και πιστεύουν ότι η δική τους συμβολή μπορεί να βελτιώσει, έστω και λίγο, την καθημερινότητά τους. Έτσι, η πράξη αυτή αποκτά έναν πιο ουσιαστικό χαρακτήρα, πέρα από την απλή οικονομική συναλλαγή.

Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ορισμένοι να αφήνουν μεγάλο φιλοδώρημα για λόγους κοινωνικής εικόνας ή για να προκαλέσουν θετική εντύπωση. Ωστόσο, η ψυχολογία υπογραμμίζει ότι αυτό δεν αποτελεί τον μοναδικό ούτε τον συνηθέστερο λόγο. Σε πολλές περιπτώσεις, η γενναιοδωρία πηγάζει από αυθεντική διάθεση προσφοράς και από την επιθυμία να αναγνωριστεί η αξία της ανθρώπινης εργασίας.

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Και να σημειωθεί πως το ύψος του φιλοδωρήματος δεν αρκεί από μόνο του για να αποκαλύψει τα κίνητρα ενός ανθρώπου. Η πρόθεση πίσω από την πράξη είναι εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη σημασία.

Πηγή Εconomic Τimes