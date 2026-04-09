Προσοχή πρέπει να δοθεί στις εφετινές φορολογικές δηλώσεις στον τρόπο με τον οποίο θα δηλωθούν τα φιλοδωρήματα, τόσο από τους μισθωτούς όσο και από όσους παρέχουν υπηρεσίες μέσω συμβάσεων ανεξάρτητων υπηρεσιών, όπως διανομείς και μεταφορείς σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Για τους μισθωτούς, τα φιλοδωρήματα που εισπράχθηκαν εντός του 2025 δηλώνονται κανονικά στη φορολογική δήλωση, ανεξάρτητα από το αν καταβλήθηκαν μέσω της επιχείρησης ή απευθείας από τον πελάτη. Μέχρι το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως, τα φιλοδωρήματα καταχωρούνται στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1, στους κωδικούς 691-692, εφόσον υπάρχουν προσυμπληρωμένα στοιχεία μέσω ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Σε διαφορετική περίπτωση, ο φορολογούμενος οφείλει να τα συμπληρώσει στους κωδικούς 689-690. Για ποσά που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ τον μήνα, αυτά θεωρούνται πρόσθετες αποδοχές και φορολογούνται κανονικά ως εισόδημα.

Αντίστοιχα, για τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες μέσω συμβάσεων ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου - ιδίως στον τομέα της διανομής και μεταφοράς μέσω ψηφιακών πλατφορμών - ισχύει διαφορετική διαδικασία. Τα φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ μηνιαίως απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτουν από συναλλαγές μέσω των συγκεκριμένων πλατφορμών. Τα ποσά αυτά δηλώνονται αρχικά στο έντυπο Ε3, στον υποπίνακα ΣΤ’, και στη συνέχεια μεταφέρονται στο έντυπο Ε1, στους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6.

Για ποσά που υπερβαίνουν το όριο των 300 ευρώ μηνιαίως, η φορολογική αντιμετώπιση αλλάζει, καθώς θεωρούνται κανονικά έσοδα και υπόκεινται σε φορολόγηση.

Παραδείγματα

Για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος δήλωσης των φιλοδωρημάτων, παρατίθενται τρία ενδεικτικά παραδείγματα που καλύπτουν διαφορετικές περιπτώσεις εργαζομένων.

Στην πρώτη περίπτωση, μισθωτός εργαζόμενος σε εστιατόριο λαμβάνει 200 ευρώ τον μήνα σε φιλοδωρήματα. Το ποσό αυτό εμπίπτει στο αφορολόγητο όριο των 300 ευρώ μηνιαίως και δηλώνεται στο έντυπο Ε1, στον Πίνακα 6. Αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, εμφανίζεται προσυμπληρωμένο στους κωδικούς 691-692, διαφορετικά συμπληρώνεται από τον ίδιο στους κωδικούς 689-690. Το συγκεκριμένο ποσό δεν φορολογείται.

Στο δεύτερο παράδειγμα, επίσης μισθωτός, λαμβάνει 450 ευρώ τον μήνα σε φιλοδωρήματα. Από αυτά, τα πρώτα 300 ευρώ δηλώνονται όπως παραπάνω και δεν φορολογούνται, ενώ τα επιπλέον 150 ευρώ θεωρούνται πρόσθετες αποδοχές. Το υπερβάλλον ποσό ενσωματώνεται στο φορολογητέο εισόδημα και φορολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην τρίτη περίπτωση, διανομέας που συνεργάζεται με ψηφιακή πλατφόρμα λαμβάνει 250 ευρώ μηνιαίως σε φιλοδωρήματα μέσω της εφαρμογής. Το ποσό αυτό απαλλάσσεται από τον φόρο, δηλώνεται αρχικά στο έντυπο Ε3 στον υποπίνακα ΣΤ’ και στη συνέχεια μεταφέρεται στο έντυπο Ε1 στους κωδικούς 659-660. Αν όμως τα φιλοδωρήματα ανέρχονταν σε 400 ευρώ μηνιαίως, τότε τα 300 ευρώ θα παρέμεναν αφορολόγητα, ενώ τα υπόλοιπα 100 ευρώ θα δηλώνονταν ως φορολογητέο εισόδημα.