Παρά τη σημαντική μείωση της φυσικής παρουσίας των πολιτών στις εφορίες λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, οι φορολογικοί έλεγχοι όχι μόνο δεν περιορίζονται, αλλά εντείνονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής. Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί νέο κύκλο διασταυρώσεων, θέτοντας στο στόχαστρο χιλιάδες φορολογούμενους που εμφανίζουν αποκλίσεις ή ανακολουθίες στα δηλωθέντα στοιχεία.

Όσοι φορολογούμενοι λάβουν σχετική ειδοποίηση από τη φορολογική διοίκηση θα έχουν περιθώριο μόλις 15 ημερών για να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν συγκεκριμένους κωδικούς των δηλώσεών τους. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, η ΑΑΔΕ προχωρά σε επανεκκαθάριση των δηλώσεων, αφαιρώντας φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις, ενώ επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι και διοικητικά πρόστιμα.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται κυρίως δαπάνες που οδηγούν σε φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως ιατρικά έξοδα, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής και δωρεές. Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εισοδήματα από το εξωτερικό, για τα οποία απαιτούνται βεβαιώσεις αλλοδαπών αρχών και αποδεικτικά εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Εξετάζονται επίσης περιπτώσεις φιλοξενίας, με τους φορολογούμενους να καλούνται να αποδείξουν τη συγκατοίκηση μέσω υπεύθυνων δηλώσεων και λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Στη λίστα των δικαιολογητικών περιλαμβάνονται ακόμη συμβόλαια αγοράς ακινήτων, αποδεικτικά πληρωμών, δανειακές συμβάσεις, μισθωτήρια συμβόλαια –ιδίως για ανείσπρακτα ενοίκια– καθώς και στοιχεία για την απόκτηση ή κατοχή περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτοκίνητα, σκάφη και πισίνες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στη φορολογική κατοικία, κυρίως στις περιπτώσεις κατοίκων εξωτερικού, οι οποίοι καλούνται να αποδείξουν τη μόνιμη διαμονή τους μέσω συμβάσεων εργασίας, φορολογικών δηλώσεων άλλων χωρών ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας.

Οι διασταυρώσεις πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος Taxisnet, με αυτοματοποιημένους ελέγχους που εντοπίζουν αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και των δεδομένων που διαθέτει ήδη η ΑΑΔΕ. Όταν προκύπτουν ανακολουθίες, ενεργοποιείται άμεσα διαδικασία επαλήθευσης και οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδοποίησης στην προσωπική θυρίδα της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, προκειμένου να αποστείλουν τα απαιτούμενα έγγραφα στη ΔΟΥ ή στο ΚΕΦΟΔΕ.

Η μη προσκόμιση δικαιολογητικών μπορεί να οδηγήσει σε αυτόματη επανεκκαθάριση της δήλωσης, με τη φορολογική διοίκηση να αναγνωρίζει αποκλειστικά στοιχεία που επιβεβαιώνονται από ηλεκτρονικά αρχεία και διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτό μεταφράζεται σε νέο εκκαθαριστικό με αυξημένο φόρο και σημαντικά υψηλότερες επιβαρύνσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ οποιαδήποτε δαπάνη ή έκπτωση δεν τεκμηριώνεται θεωρείται ουσιαστικά ανύπαρκτη. Παράλληλα, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ για όσους δεν αποστείλουν εγκαίρως τα ζητούμενα στοιχεία.

Αυξημένη προσοχή απαιτείται και στις τροποποιητικές δηλώσεις, καθώς δικαιολογητικά ζητούνται μόνο για κωδικούς που δεν ενημερώνονται αυτόματα από τράπεζες, εργοδότες ή άλλους φορείς. Αντίστοιχα, στις δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη, οι φορολογούμενοι διαθέτουν προθεσμία 30 ημερών για να τεκμηριώσουν εγγράφως τους λόγους της επιφύλαξης.

Η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω e-mail προς την αρμόδια υπηρεσία, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στη ΔΟΥ ή στο ΚΕΦΟΔΕ.