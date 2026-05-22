Σε δύο δόσεις θα πληρωθούν οι συντάξεις Ιουνίου την επόμενη εβδομάδα ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πληρωθούν και τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Tην Τρίτη 26 Μαΐου και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα πληρωθούν oι συντάξεις Ιουνίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με βάση τον ν. 4387/2016, μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα)

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών)

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων: ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

Οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, η πληρωμή θα ξεκινήσει από την προηγούμενη το απόγευμα. Έτσι η πρώτη πληρωμή θα είναι διαθέσιμη για ανάλυψη στα ΑΤΜ από την προσεχή Δευτέρα το απόγευμα ενώ η δεύτερη πληρωμή και τελευταία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου το απόγευμα.

Μία εβδομάδα μας χωρίζει από τις πληρωμές του ΟΠΕΚΑ, καθώς παραδοσιακά πληρώνονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Αυτή τη φορά επειδή η τελευταία εργάσιμη του Μαϊου πεφτει Κυριακή, τα επιδόματα θα καταβληθούν στους λογαριασμούς την προηγούμενη εργάσιμη (29 του μήνα), ωστόσο τα χρήματα θα αρχίσουν να φαίνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Πέμπτης 28/5.

Αναλυτικά τα επιδόματα που θα πληρωθούν: