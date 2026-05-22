«Η υπόθεση εφάπτεται όλων όσων αναφέρει το άρθρο του Κανονισμού της Βουλής για αναγκαιότητα πλειοψηφίας 151 εδρών», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά, γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και με ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή», είπε οΠαύλος Μαρινάκης για την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ από τη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.

«Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να απαντήσει στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο. Να πάει τη χώρα μπροστά και να διορθώσει τα λάθη της. Και η αντιπολίτευση θέλει να μας επαναφέρει στα αμφιθέατρα της δεκαετίας του ‘80 και του ‘90. Και αυτός είναι και ο λόγος της έντασης. Η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώνταςστο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές και δίνουν τους συσχετισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παρωχημένες και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ τη συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε» συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

Τι είπε για τη διαδικασία του 2022 και τις 151 ψήφους

Απαντώντας στο γιατί αυτό το παρεμπίπτον ζήτημα δεν τέθηκε στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022, ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε ως εξής: «Πολύ λογική ερώτηση και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση. Και αν καθόταν η αντιπολίτευση και την άκουγε νομίζω ότι θα είχε πειστεί ή τέλος πάντων θα προσπαθούσαμε να την πείσουμε. Θεωρώ ότι η στάση αυτή ήταν προδιαγεγραμμένη της αντιπολίτευσης.

Καταρχάς, τι είπε ο Μάκης Βορίδης εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας; Ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά τη λειτουργία της ΕΥΠ και συνεπώς σχετίζεται άμεσα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή με το αντικείμενο δράσης των μυστικών υπηρεσιών. Και μάλιστα επικαλέστηκε συγκεκριμένα σημεία και από την λειτουργία της ΕΥΠ και μια σειρά από επιχειρήματα και νομικά και πραγματικά. Έρχεται λοιπόν πολύ λογικά ένα μέρος του δημοσιογραφικού κόσμου και η αντιπολίτευση φαντάζομαι, αλλά δεν έμεινε να το κάνει και ρωτάει, το ‘22 που συνεστήθη και πάλι η Εξεταστική γιατί δεν τα είπατε αυτά;

Πρώτον, το 2022 η κυβερνητική πλειοψηφία δεν είχε καταψηφίσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Είχε ψηφίσει παρών, αλλά δεν ήταν κατά ούτως ώστε να θέσει κάποιο παρεμπίπτον ζήτημα. Δεύτερον, γιατί άλλαξε η στάση μας.

Από το 2022 μέχρι σήμερα ερευνάται ενδελεχώς από τη Δικαιοσύνη, η οποία έχει εκδώσει τρεις διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο για την όποια εμπλοκή κρατικών λειτουργών, όπου έχει δώσει και για πολλά άλλα ζητήματα σαφέστατες απαντήσεις, νομικά τεκμηριωμένες, που αδυνατούμε εκ του ρόλου μας και αλίμονο αν ίσχυε το αντίθετο να σχολιάσουμε και έχει εκδοθεί και μία πρωτόδικη απόφαση για τέσσερις ιδιώτες, η οποία έχει εφεσιβληθεί και εκκρεμεί ο δεύτερος βαθμός. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό νέο που να μην το ερευνά η Δικαιοσύνη, κάποιο νέο δεδομένο που να οδηγεί τέλος πάντων στο συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνει εξεταστική.

Ως προς το επιπλέον το 120, 151 σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, υπάρχει και η εμπειρία από το 2022 μέχρι σήμερα, όπου η αντιπολίτευση έχει αποδείξει, με την εμπειρία μάλιστα των προηγούμενων ημερών, ότι δεν σέβεται ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες απορρήτου, εμπιστευτικότητας και μυστικότητας αυτών των συζητήσεων. Μιλάμε για την υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια υπεύθυνη για την εθνική ασφάλεια της χώρας και έχει συμβάλει τα μέγιστα, χωρίς να μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες, σε πολύ κρίσιμες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να είμαστε ασφαλείς που άπτονται και ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και άμυνας».

«Καταρχάς και ο ίδιος ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη μόνο ημερών, είχε στην πραγματικότητα ομολογήσει για ζητήματα εθνικής ασφάλειας γιατί αυτό έχει να κάνει με την ΕΥΠ και ξαναλέω η ΕΥΠ, οι αρμοδιότητές της, όπως πολύ αναλυτικά το παρέθεσε ο κύριος Βορίδης, εφάπτεται όλων όσων αναφέρει το άρθρο του Κανονισμού της Βουλής για αναγκαιότητα πλειοψηφίας 151 εδρών. Το βασικό μας επιχείρημα δεν είναι το τι μας έδειξε η αντιπολίτευση ως τάση τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ένα επιπλέον επιχείρημα. Το ξαναλέω, το ’22 εμείς δεν ήμασταν κατά της εξεταστικής ούτως ώστε να θέσουμε ένα παρεμπίπτον ζήτημα. Ψηφίσαμε παρών, έγινε εξεταστική, έπρεπε να γίνει μία εξεταστική, οδήγησε όπου οδήγησε, από κει και πέρα η δικαιοσύνη ανέλαβε και πλέον θεωρούμε όντας κατά και επί της ουσίας αλλά και επί του νομικού ότι, όποια απόφαση έπρεπε να ληφθεί με τους 151 για τους λόγους που παρέθεσε ο κύριος Βορίδης και τους υιοθετούμε πλήρως και τους επαναλαμβάνω και εγώ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα για σύσταση εξεταστικής, ποιο είναι το παρεμπίπτον, όταν τίθεται ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν αρκεί η μειοψηφία, αλλά απαιτείται πλειοψηφία. Αυτό λέμε εμείς. Δεν είναι ότι δεν δύναται να συσταθεί εξεταστική. Ότι συστήνεται με απόφαση πλειοψηφίας. Αυτό είπαμε. Εμείς δεν την μπλοκάραμε. Θέσαμε ένα θέμα με νομικά επιχειρήματα με βάση το οποίο έπρεπε να υπάρχουν 151 ψήφοι για να περάσει. Αυτή ήταν η θέση μας. (…)

Μόνο στον τίτλο της, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ λέει για εικαζόμενη συμμετοχή της ΕΥΠ στην υπόθεση. Ένα ερώτημα απλό, το έβαλε και ο κύριος Βορίδης. Η προστασία εδαφικής ακεραιότητας έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι; Προφανώς και έχει. Η προστασία εθνικών στρατηγικών, συμφερόντων, στρατιωτικών έχει σχέση με την εθνική άμυνα; Αφού λοιπόν μιλάμε για παράνομες παρακολουθήσεις στρατιωτικών και λοιπά και λοιπά και λοιπά, όλα αυτά δεν άπτονται ή ενδέχεται να άπτονται ζητημάτων ασφαλείας και άμυνας; (…)

Το ότι θέτουμε ένα νομικό και ουσιαστικό θέμα επί τη βάσει του οποίου πρέπει να υπάρχει μια άλφα και όχι βήτα πλειοψηφία με βάση τα όσα ορίζουν οι νόμοι, σημαίνει ότι απαξιώνουμε το τον ρόλο της Βουλής; Ξέρετε πολλές κυβερνήσεις να έχουν δώσει δικαίωμα στη μειοψηφία, το οποίο έχει γίνει χρήση για εξεταστική, εμείς το δώσαμε το δικαίωμα. Ξέρετε πολλές κυβερνήσεις να έχουν εκμηδενίσει τις εκπρόθεσμες τροπολογίες, ξέρετε πολλές κυβερνητικές πλειοψηφίες να έχουν παραπέμψει αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο διατελέσαντες υπουργούς, τον κύριο Καραμανλή και τον κ. Τριαντόπουλο σε φυσικό δικαστή για να κριθούν; Επίσης σας θυμίζω ότι για να μπορούν να συζητούνται όλες αυτές οι ποινικές προεκτάσεις των διατελεσάντων υπουργών από το 2019 και μετά, η δική μας κυβερνητική πλειοψηφία, με τη συνδρομή των ψήφων και άλλων κομμάτων, κατήργησε την αποσβεστική προθεσμία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε απαξίωση των θεσμών και της Βουλής ή σε ενίσχυση τους; Εγώ έχω επιχειρήματα και η κυβέρνηση και οι άλλοι φωνάζουν και αποχωρούν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Η πολιτική γίνεται επί επιχειρημάτων μέσα από την πολιτική αντιπαράθεση» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για το σενάριο πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ

Σχετικά με το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, λέγοντας μάλιστα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι ελπίζουν να βρεθούν βουλευτές να ρίξουν την κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης απάντησε «καταρχάς καλοδεχούμενη, γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε επί συνόλου. Άλλο αν η αντιπολίτευση κραυγάζει, εδώ και στον προϋπολογισμό κραυγάζει. Εμείς θα συζητήσουμε επί της πρότασης αυτής του ΠΑΣΟΚ αν κατατεθεί. Αν κατατεθεί, εδώ είμαστε, θα τα πούμε όλα, γιατί θεωρώ ότι αυτό που θέλει η κοινωνία είναι την προγραμματική αντιπαράθεση επί πεπραγμένων και κοστολογημένων αντιπροτάσεων που δεν έχει αντιπολίτευση και δυστυχώς ούτε το ΠΑΣΟΚ.

Αλλά με βάση αυτό το οποίο μου είπατε, δηλαδή ότι όχι απλά την καταθέτουν, αλλά θέλουν να ευδοκιμήσει, ούτως ή άλλως όταν καταθέτεις μία πρόταση, αυτός είναι ο στόχος σου. Τι ζητάνε; Ζητάνε εκλογές. Πάρα πολύ ωραία. Ζητάνε εκλογές. Εμείς έχουμε πει για το 2027. Ζητάνε εκλογές, ενώ δεν ξέρουν αν θα είναι δεύτεροι με βάση και τις δημοσκοπήσεις και έχουν μεγάλη απόσταση από το πρώτο κόμμα και οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι καλύτερα ακυβερνησία, έτσι έχουν πει στο συνέδριό τους, είναι η θέση Δούκα που έγινε θέση ΠΑΣΟΚ, παρά μία κυβέρνηση η οποία μπορεί να έχει μέσα την κακιά δεξιά, όπως μας ονομάζουν, με άλλα διάφορα κοσμητικά επίθετα. Χωρίς πρόγραμμα, εγώ δεν θυμάμαι κάποιο κοστολογημένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ούτε στο Συνέδριο τις τελευταίες μέρες, κάποιες αοριστίες έχουν ακουστεί και κάποιες επικίνδυνες προτάσεις, όπως τετραήμερη εργασία που στη συνέχεια την μάζεψαν και είπαν, δεν εννοούσαμε για όλα και παντού, έχει υπό προϋποθέσεις, δεν είναι για όλους τους κλάδους. Σας παραπέμπω στην αρχική πρόταση του Ανδρουλάκη γιατί λένε πάρα πολλά ψέματα. Η αρχική πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη δεν είχε καμία προϋπόθεση και κανένα συγκεκριμένο κλάδο. Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου στον λογαριασμό του στο X. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους, κοινοβουλευτικό τους δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από βδομάδα, να τα συζητήσουμε όλα στην Βουλή.

Για να μην αφήνω κάτι αναπάντητο. Για άλλη μια φορά, θα πάει κουβά μια πρόβλεψη περί της συνοχής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και θα αποδειχθεί ότι είναι η πιο συνεκτική, η πιο συμπαγής η κοινοβουλευτική ομάδα η κυβέρνηση της δεύτερης τετραετίας».

Για την ομιλία Σαμαρά

Αναφορικά με τη σημερινή ομιλία του πρώην πρωθυπουργού κυρίου Σαμαρά στη Βουλή, στη διάρκεια της οποίας άσκησε εντονότατη κριτική σε κεντρικές κυβερνητικές επιλογές, ο κ. Μαρινάκης έκανε το ακόλουθο σχόλιο:

«Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητά να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες, γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μία επίθεση πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο σε σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο της ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες».

Ως προς το ερώτημα, κατά πόσο ισχύει ακόμη ότι κανείς δεν περισσεύει, δεδομένου ότι σήμερα ο κύριος Σαμαράς είπε ότι η χώρα έχει μεταβληθεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε «ισχύει το κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παρά ισχύει και ισχύει καθημερινά επί της ουσίας, αλλά η ουσία ποια είναι; Ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές, οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα».

«Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρίας, επαίτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του ’80, του μαξιμαλισμού και της πλειοδοσίας 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει. Ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι και ειδικά όσοι έχουν ηγηθεί της παράταξης είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Αλίμονο αν δεν ήταν. Αλλά όχι με το να μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα κόμμα το οποίο να αναπαράγει μια ρητορική ακροδεξιών κομμάτων μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια, ενώ στο τέλος της ημέρας, αυτό δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και το συμφέρον των πολιτών» προσέθεσε.

Ερωτηθείς αν είναι ακροδεξιά η ρητορική του κ. Σαμαρά, είπε «εγώ δεν πρόκειται ποτέ να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ηγηθεί της χώρας και της παράταξης και ως πρωθυπουργός συνέβαλε τα μέγιστα ούτως ώστε η χώρα να κρατηθεί όρθια. Και ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που κάποιες τοποθετήσεις θεωρώ ότι αδικούν αυτή την πορεία. Γιατί ο κύριος Σαμαράς ήταν από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολιτικών που υπέστησαν τα χειρότερα των επιθέσεων των λαϊκιστών της πάνω και της κάτω πλατείας και της ακροδεξιάς και της Αριστεράς. Αλλά προσέξτε, το να μιλάμε για μειοδοσία όταν μιλάμε για μια επιζήμια ή υποχωρητική εθνική πολιτική, όταν επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει υπογραφεί ΑΟΖ με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, έχει μεγαλώσει η χώρα στο Ιόνιο, έχουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, έχουμε τα πιο σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία δεν τα φανταζόμασταν ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα. Όταν έχουμε αντιμετωπίσει τον Έβρο.

Ξέρετε, το να μιλάμε με συνθήματα και δεν απαντώ στον κύριο Σαμαρά, απαντώ στον οποιονδήποτε από το πολιτικό σύστημα θέτει τέτοια θέματα. Είναι το μόνο εύκολο. Το να μιλάμε με πολιτικές και με αποτελέσματα είναι δύσκολο. Τριάντα χρόνια, ποιος άλλος Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε θέμα άρσης του παράνομου casus belli;

Ως προς το φρενοκομείο, για την διαπίστωση αυτή θα απαντήσουν οι πολίτες. Αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο σε ένα μέρος, τελοσπάντων του πολιτικού συστήματος της χώρας, ο τελευταίος που μπορεί να του αποδοθούν ευθύνες ως πολιτικός για αυτή την κατάσταση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο τελευταίος.

Τον έχουν πει προδότη, τον έχουν πει ενορχηστρωτή της συγκάλυψης, τον έχουν κατηγορήσει για το οτιδήποτε Αυτές οι συμπεριφορές που μπορεί να παραπέμπουν όπου πιστεύει ο καθένας, εγώ δεν θα τις χαρακτηρίσω, είναι συμπεριφορές τις οποίες έχουμε υποστεί. Δεν τις έχουμε επιδιώξει, ούτε τέλος πάντων έχουμε δημιουργήσει ως κλίμα».

Για τη δήλωση Δένδια για τα «ήρεμα νερά»

Σχετικά με τη δήλωση προ λίγων ημερών του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι δεν πιστεύει στα ήρεμα νερά, κληθείς να απαντήσει στο πώς είναι δυνατόν να αποτελεί ενιαία στρατηγική, η ταυτόχρονη εκπομπή δύο διαφορετικών μηνυμάτων, ενώ την ίδια ώρα η Τουρκία ετοιμάζεται να νομοθετήσει για τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο κ. Μαρινάκης επισήμανε «ακόμη και να νομοθετηθεί κάτι, εφόσον μιλάμε, όπως φαίνεται, για επίπεδο εσωτερικής νομοθέτησης, εγχώριας νομοθέτησης, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, γιατί κάποιοι έξυπνοι, εντός εισαγωγικών από άλλα πολιτικά κόμματα λένε κάτι τέτοιο. Όχι. Και γιατί αυτό που λέω ισχύει; Γιατί επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη περάσαμε από τα μεγάλα λόγια και τις ψευτοπατριωτικές κορώνες κάποιων στα έργα και στο αποτέλεσμα. Ποια είναι η πολιτική μας; Η πολιτική μας είναι μια πολιτική που πριν και πάνω απ’ όλα κινείται στη λογική του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Ναι, πιστεύουμε στο διάλογο, πιστεύουμε στη συνεννόηση, αλλά με δύο απαράβατους όρους. Πρώτος και κυριότερος. Καμία υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα. Ζητήματα κυριαρχίας. Εθνικές πάγιες γραμμές. Κόκκινες γραμμές. Και ο δεύτερος όρος, κάθε μας κίνηση να μεγαλώνει και να ενισχύει ουσιαστικά τη χώρα.

Τι λέει λοιπόν ο κύριος Δένδιας στην πραγματικότητα, που έχει σημασία το χαρτοφυλάκιό του. Έχει άλλο ρόλο ο υπουργός Άμυνας σε μία χώρα η οποία εξοπλίστηκε όσο ποτέ γιατί πιστεύει στην ειρήνη, πιστεύει στο διεθνές δίκαιο, αλλά έχει ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη. Λέει ότι τα ήρεμα νερά στην πραγματικότητα δεν είναι αυτοσκοπός. Και δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε συνεπάγονται αφέλεια και υποχωρητικότητα».

Για το κόμμα Καρυστιανού

Όσο αφορά στην παρουσίαση του νέου κόμματος της κυρίας Καρυστιανού. Όπου ακούστηκε το σύνθημα «μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία» με την κυρία Καρυστιανού να απαντά «θα φύγει», ο κ. Μαρινάκης ανέφερε «δεν θέλω να σχολιάσω το δεύτερο σκέλος. Αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία. Και νομίζω ότι δεν έλυσαν οι εκπρόσωποι κανενός μέρους της πλατείας κανένα πρόβλημα των πολιτών.

Από εκεί και πέρα δημοκρατία έχουμε. Έχει δικαίωμα κάθε συμπολίτης μας είτε να είναι υποψήφιος σε ένα κόμμα είτε να κάνει κόμμα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν από λίγο. Εμείς απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία. Και ενώ παρακολουθούμε κάθε πολιτική εξέλιξη, δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε στην διαδικασία σχολιασμού της προσωπικής ατζέντας του οποιουδήποτε ή της οποιασδήποτε, η οποία μετατρέπεται σε κόμμα ή επιθετική ομιλία ή και τα δύο».