«Ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Βορίδης εκπροσωπούν την κυβέρνηση των σκανδάλων διαφθοράς, της καταρράκωσης των θεσμών και της συγκάλυψης.

Ας μην το ξεχνούν, όταν τοποθετούνται δημόσια», αναφέρει σε σχόλιο του το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και του πρώην υπουργού.

«Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή, προκειμένου να προστατεύσει έναν βαρύτατα εκτεθειμένο Πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του, πρώην γενικός γραμματέας του.

Αυτή δεν είναι μια λαμπρή ιστορία “θριάμβου” σας , αλλά μια ακόμη μελανή σελίδα της διακυβέρνησης σας.

Πρωταθλητές στην κατάλυση των θεσμών, στην αποφυγή της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Άξιοι μιμητές του Όρμπαν», τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσθέτει:

«Το ότι μιλάει ο κ. Βορίδης για "δημοκρατικό καθήκον", είναι προφανώς το ανέκδοτο της ημέρας. Το ότι ασκεί ο κ. Βορίδης κριτική στο Νίκο Ανδρουλάκη για την προσήλωση του στη δημοκρατία, είναι παράσημο.

Ο κ. Βορίδης όταν παραβιάστηκαν οι νόμοι και παρακολουθήθηκε, έκανε το δημοκρατικό του καθήκον γαργάρα και δεν συνέδραμε τη δικαιοσύνη.

Θα ήταν φαίνεται ένας "άλλος Βορίδης", αυτός που χθες δήλωσε πως δεν τον κάλυψε η απάντηση Δεμίρη και ασκούσε κριτική στον Εισαγγελέα που δεν τον κάλεσε ως μάρτυρα στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

Ως εδώ με την υποκρισία. Αν κάτι έπρεπε να κάνουν σήμερα ο κ. Βορίδης και ο κ. Μαρινάκης, ήταν να ζητήσουν συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τα ψέματα που έλεγαν επί τέσσερα χρόνια και γκρέμισε με την κατάθεση του ο Διοικητής της ΕΥΠ».