Την ανησυχία τους για την ασφάλεια των μαθητών εκφράζουν γονείς στο Δήμο Κερατσινίου, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα «Δημοκρατία» με αφορμή ελλείψεις που παρατηρούνται σε συστήματα ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας σε σχολεία της περιοχής.

Το θέμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έφθασε στις αρχές Μαΐου μέχρι το δημοτικό συμβούλιο Κερατσινίου, με τη δημοτική Αρχή υπό τον δήμαρχο Χρήστο Βρεττάκο, να σημειώνει πως δεν είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο ασφαλείας στα σχολεία του δήμου και ότι «δεν λειτουργεί σε όλα τα σχολεία η ενεργητική πυροπροστασία».

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Δημοκρατίας», οι καταγγελίες έχουν ενεργοποιήσει τις αρμόδιες αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες, καθώς εξετάζουν επισταμένως τις σχετικές καταγγελίες.

Εκτεταμένο το πρόβλημα

Το θέμα της ελλιπούς πυροπροστασίας εκτείνεται σε μια σειρά σχολείων:

Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο η μελέτη πυρασφάλειας εδώ και χρόνια αγνοείται.

Στο 14ο Νηπιαγωγείο το σύστημα πυρανίχνευσης παραμένει ανενεργό για πολλά χρόνια.

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο το σύστημα πυρόσβεσης δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια.

Στο 6ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου υπάρχει παντελή έλλειψη βασικών μέτρων πυροπροστασίας

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας υπάρχουν ζητήματα ασφαλούς εκκένωσης και αντιμετώπισης κινδύνου πυρκαγιάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως πέραν των εκπαιδευτικών υποδομών, αντίστοιχες καταγγελίες έχουν σημειωθεί και για άλλες υποδομές και δημόσια κτίρια της περιοχής.