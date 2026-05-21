«Όχι» στις αδικαιολόγητες βεβαιώσεις για σχολικές απουσίες - Η αιχμηρή ανακοίνωση της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής.

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής παρεμβαίνει δημόσια με αυστηρό και σαφές μήνυμα σχετικά με το ζήτημα των ιατρικών βεβαιώσεων για σχολικές απουσίες, το οποίο, όπως σημειώνει, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξανόμενη πίεση και στρεβλώσεις στην καθημερινή ιατρική πρακτική. Οι παιδίατροι τονίζουν ότι η ιατρική βεβαίωση δεν αποτελεί μια απλή τυπική διαδικασία ούτε ένα «χαρτί διεκπεραίωσης», αλλά ένα επίσημο ιατρικό έγγραφο που εκδίδεται αποκλειστικά μετά από ιατρική εξέταση και τεκμηριωμένη κλινική εκτίμηση του παιδιού. Όπως επισημαίνεται, η ευθύνη του ιατρού είναι ταυτόχρονα επιστημονική, ηθική και νομική.

Τέλος στην πρακτική «δώστε μας ένα χαρτί για το σχολείο»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν είναι αποδεκτή η αναδρομική δικαιολόγηση απουσιών χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση του μαθητή κατά τον χρόνο της ασθένειας, ενώ υπογραμμίζεται ότι κάθε ιατρική πράξη πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι η έκδοση αδικαιολόγητων ή ψευδών βεβαιώσεων υπονομεύει την αξιοπιστία του ιατρικού επαγγέλματος, δημιουργεί λανθασμένα πρότυπα για τους μαθητές και ενισχύει την αντίληψη ότι οι κανόνες μπορούν να παρακάμπτονται χωρίς συνέπειες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η πρακτική του «δώστε μας ένα χαρτί για το σχολείο» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς αλλοιώνει τον ρόλο του ιατρού και την ίδια τη σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής θεωρεί αναγκαίο να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το ζήτημα των ιατρικών βεβαιώσεων για σχολικές απουσίες, ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο παιδίατρος δεν λειτουργεί ως «φορέας διεκπεραίωσης απουσιών», αλλά ως ιατρός με επιστημονική, ηθική και νομική ευθύνη. Η ιατρική βεβαίωση αποτελεί επίσημο ιατρικό έγγραφο και εκδίδεται αποκλειστικά κατόπιν ιατρικής εξέτασης του παιδιού και καταγραφής της κλινικής εκτίμησης. Για τον λόγο αυτό:

* Δεν δικαιολογούνται αναδρομικά απουσίες αφού δε έχει προηγηθεί εξέταση του μαθητή κατά τον χρόνο της νόσησης ή της κλινικής εικόνας.

* Οι ιατρικές βεβαιώσεις χορηγούνται μόνο μετά από ιατρική αξιολόγηση.

* Για κάθε ιατρική πράξη και επίσκεψη εκδίδεται πάντοτε η αντίστοιχη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ), όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και τη δεοντολογία του ιατρικού επαγγέλματος.

Παράλληλα, αναγνωρίζουμε πλήρως τις αυξημένες ψυχολογικές και εκπαιδευτικές πιέσεις που βιώνουν ορισμένες ομάδες μαθητών — ιδιαίτερα οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι παιδίατροι, ως γιατροί που βρίσκονται διαχρονικά δίπλα στις οικογένειες και γνωρίζουν τις δυσκολίες της εφηβικής ηλικίας, επιδεικνύουν συχνά ανθρώπινη κατανόηση και διακριτικότητα. Ωστόσο, η κατανόηση αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατρέπεται σε παραβίαση της ιατρικής δεοντολογίας ή της νομιμότητας.

Είναι σημαντικό να γίνει σαφές ότι η έκδοση αδικαιολόγητων ή ψευδών βεβαιώσεων:

* υπονομεύει την αξιοπιστία του ιατρικού λειτουργήματος,

* δημιουργεί λανθασμένα πρότυπα απέναντι στους μαθητές,

* καλλιεργεί την αντίληψη ότι οι κανόνες μπορούν να παρακάμπτονται,

* και ενδέχεται να έχει ακόμη και σοβαρές νομικές συνέπειες.

Η πρακτική του «δώστε μας ένα χαρτί μόνο για το σχολείο» δεν είναι αθώα.

Όταν ένα παιδί μαθαίνει ότι μπορεί να λάβει μια αδικαιολόγητη βεβαίωση, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι ο γιατρός μπορεί να γίνει συνένοχος σε μια ψευδή δήλωση ή σε μια μη πραγματική κατάσταση. Αυτό δεν υπηρετεί ούτε την εκπαίδευση ούτε τη διαμόρφωση υπεύθυνων αυριανών πολιτών. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται δυστυχώς ένα ευρύτερο φαινόμενο «επιδημίας απουσιών» και αυξημένης σχολικής αποστασιοποίησης ή ακόμη και σχολικής διαρροής, ιδιαίτερα μετά την περίοδο της πανδημίας. Η συνεχής και αδικαιολόγητη διευκόλυνση απουσιών — ακόμη και όταν γίνεται με καλή πρόθεση — κινδυνεύει να συντηρήσει ένα προβληματικό μοτίβο απομάκρυνσης των παιδιών από τη σχολική διαδικασία.

Η διαχείριση των σχολικών απουσιών αποτελεί κοινή ευθύνη οικογένειας, σχολείου και ιατρικής κοινότητας. Η ιατρική βεβαίωση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διοικητική διευκόλυνση ούτε να προτείνεται ως «λύση» σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται πραγματικό πρόβλημα υγείας. Η συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και παιδιάτρων οφείλει να βασίζεται στην ειλικρίνεια, τον αλληλοσεβασμό και την προστασία του παιδιού.

Καλούμε λοιπόν τους γονείς:

* να μην ασκούν πίεση στους παιδιάτρους για έκδοση αδικαιολόγητων βεβαιώσεων,

* να αντιμετωπίζουν τη σχολική παρουσία ως ουσιαστικό μέρος της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών,

* και να συνεργάζονται με τον παιδίατρο σε πνεύμα ειλικρίνειας και αμοιβαίου σεβασμού.

Ο παιδίατρος είναι σύμμαχος της οικογένειας και του παιδιού — όχι μηχανισμός παράκαμψης κανόνων. Η σχέση εμπιστοσύνης που χτίζεται επί χρόνια αξίζει να προστατευθεί με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αλήθεια.