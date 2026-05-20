Ποιοι μαθητές κερδίζουν αργία από τα αυριανά σχολικά τους καθήκοντα - Ποιοι γιορτάζουν ανήμερα της 21ης Μαΐου.

Ανήμερα Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης ήτοι την Πέμπτη 21 Μαΐου αρκετοί μαθητές σε Αττική και λοιπή επικράτεια θα απολαύσουν μια μέρα άνευ μαθημάτων με κλειστά σχολεία λόγω τοπικών εορτασμών και θρησκευτικών εκδηλώσεων για τον πολιούχο της περιοχής τους.

Μάλιστα φέτος η ημερομηνία συμπίπτει με διπλή γιορτή, καθώς ημερολογιακά «πέφτει» και η εορτή της Αναλήψεως.

Στην Αττική, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε δήμους που έχουν πολιούχους τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη ή συνδέονται με τον εορτασμό της Αναλήψεως. Συγκεκριμένα, δεν θα λειτουργήσουν σχολικές μονάδες σε Μαρκόπουλο, Γλυφάδα, Νέα Μάκρη, Άνω Λιόσια και Βριλήσσια. Η αργία αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ αντίστοιχα δεν θα λειτουργήσουν ούτε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

Παράλληλα, κλειστά σχολεία θα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως οι Σάπες, το Καστελλόριζο, η Δεσκάτη, η Μαλεσίνα, το Αμύνταιο και η Σίφνος, λόγω των τοπικών εορτασμών.

Η γιορτή της Αναλήψεως είναι μια σημαντική ημερομηνία για την ορθόδοξη εκκλησία καθώς γιορτάζεται την 40η ημέρα από την Ανάσταση του Κυρίου και φέτος «πέφτει» στις 21 Μαΐου ημέρα Πέμπτη. Ανήμερα της Αναλήψεως η εκκλησία γιορτάζει την ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της αποστολής του Κυρίου επί Γης. Το εκκλησιαστικό γεγονός της Αναλήψεως περιγράφεται από τους ευαγγελιστές Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη, στις Πράξεις των Αποστόλων, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και στην Α’ Καθολική Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Μόνο ο ευαγγελιστής Ματθαίος παραλείπει κάθε μνεία για το γεγονός αυτό.

Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η Ανάληψη έγινε στο Όρος των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ μπροστά στους μαθητές του Χριστού, οι οποίοι παρακολούθησαν με δέος την απομάκρυνση του δασκάλου. Η πατερική παράδοση τονίζει ιδιαίτερα τον υπερφυσικό χαρακτήρα της Αναλήψεως του Κυρίου, το όποιο περιλήφθηκε στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας με τη χαρακτηριστική αναφορά στο Σύμβολο της Πίστεως («και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης...»). Τόσο στις Πράξεις των Αποστόλων, όσο και στο Σύμβολο της Πίστεως («Πιστεύω») διακηρύσσεται η σχέση της Αναλήψεως με τη Δευτέρα Παρουσία.

Η γιορτή της Αναλήψεως αποτελεί μία από τις σημαντικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τιμάται 40 ημέρες μετά το Πάσχα. Συμβολίζει την ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς και την ολοκλήρωση της επίγειας παρουσίας Του. Έτσι, ο Μάιος συνεχίζει να χαρίζει εμβόλιμες «ανάσες» ξεκούρασης στους μαθητές λίγο πριν από την τελική ευθεία των εξετάσεων και το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς.