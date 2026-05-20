«Στον άερα» τα οριστικά αποτελέσματα για τα «Chios Pass» και «Kythira Pass» 2026.

Ανακοινώθηκαν σήμερα Τετάρτη τα οριστικά αποτελέσματα για τα προγράμματα «Chios Pass» και «Kythira Pass» 2026.

Οι αιτούντες μπορούν να ελέγξουν αν περιλαμβάνονται στους τελικούς δικαιούχους χρησιμοποιώντας το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους, καθώς και τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΦΜ τους.

Εναλλακτικά, η ενημέρωση μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής, με είσοδο και έλεγχο της κατάστασης της αίτησης. Σημειώνεται πως οι αιτήσεις όσων έχουν επιλεγεί μέσω κλήρωσης εμφανίζονται με την ένδειξη «Κληρωθείσα».

Τα οριστικά αποτελέσματα, μαζί με αναλυτικούς πίνακες και πληροφορίες για την εξαργύρωση του voucher, είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.

Τα προγράμματα στοχεύουν στη στήριξη του εγχώριου τουρισμού και στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε Χίο και Κύθηρα, περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025, και υλοποιούνται σε δύο χρονικές φάσεις: Μάιος–Ιούνιος 2026 και Σεπτέμβριος–Οκτώβριος 2026.

Σημειώνεται πως τα δύο προγράμματα εφαρμόζονται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία θα λάβουν συνολικά 6.600 δικαιούχοι για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται 3.000 κάρτες των 300 ευρώ για τον Δήμο Χίου (1.500 στην πρώτη φάση και 1.500 στη δεύτερη) και 3.600 κάρτες των 250 ευρώ για τον Δήμο Κυθήρων (1.800 ανά φάση).