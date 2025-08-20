Έρχεται νέο voucher διακοπών για τη Χίο

Κυβερνητικό πακέτο στήριξης με Chios Pass 2026 και ειδική πρόβλεψη για την Αμανή μετά τις φωτιές στη Χίο.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο πακέτο μέτρων για τους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στη Χίο, με βασικό άξονα το Chios Pass 2026, που περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για την περιοχή της Αμανής.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, με τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή και τον βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη, αποφασίστηκαν άμεσα μέτρα για κατοίκους και επιχειρήσεις:

Επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ για όσους έχασαν τα σπίτια τους.

Γρήγορες αποζημιώσεις με ολοκλήρωση αιτήσεων έως τις 8 Σεπτεμβρίου και αυτοψίες κτιρίων έως 24 Αυγούστου.

Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ για πληγέντες.

Χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ προς Δήμο και ΔΕΥΑΧ για αποκατάσταση υποδομών.

Επιπλέον ενίσχυση λόγω νησιωτικότητας και ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις, ώστε να διατηρηθούν θέσεις εργασίας.

Ο Δήμαρχος Χίου τόνισε την ανάγκη ταχείας αποκατάστασης των υποδομών, του υδρευτικού δικτύου και της ηλεκτροδότησης, καθώς και τη στήριξη κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αγροτών.

Ο βουλευτής Νότης Μηταράκης επισήμανε: «Η στήριξη της Αμανής αποτελεί προτεραιότητα. Με Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση προχωράμε σε άμεσες λύσεις για να σταθεί ξανά όρθια η κοινωνία και η οικονομία της περιοχής».