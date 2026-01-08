Όσα περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών, «Ενεργή Μάχη».

Αλλάζει εκ βάθρων η αντιμετώπιση και η διαχείριση των φυσικών καταστροφών στην χώρα μας με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να τονίζει ότι πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος διοίκησης κρίσεων, μέσω της σύστασης 13 επιχειρησιακών κέντρων. «Θα δημιουργηθεί ένα σε κάθε Περιφέρεια τα οποία θα είναι πλήρως διασυνδεδεμένα με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο. Παράλληλα, θεσπίζονται σαφείς κανόνες εμπλοκής και διοίκησης, βάσει του διεθνώς αναγνωρισμένου μοντέλου Incident Command System (ICS), ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και ασάφειες στις πρώτες, κρίσιμες ώρες κάθε συμβάντος» τόνισε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης και συμπλήρωσε ότι στο ίδιο πλαίσιο, «προβλέπεται η ίδρυση μετεωρολογικής μονάδας, η οποία θα παρέχει εξειδικευμένα και στοχευμένα δεδομένα στους επιτελείς του πεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές διαφοροποιήσεις που επηρεάζουν την εξέλιξη φαινομένων, όπως τα πύρινα μέτωπα».

Το σχέδιο νόμου «Ενεργή Μάχη» θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να έχει ψηφιστεί μέχρι και τις αρχές Μαρτίου.

Το νέο πλαίσιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών περιλαμβάνει επίσης:

Υποχρεωτικά σχέδια πρόληψης από τους Δήμους και τις Περιφέρειες με χαρτογράφηση κινδύνων και επιχειρησιακών δεδομένων,

Περιοχές ελεγχόμενης καύσης στα δάση

Η ίδρυση Μετεωρολογικής Μονάδες

Δημιουργούνται 35 νέα ανακριτικά κλιμάκια

Αναβαθμίζεται η Πυροσβεστική Ακαδημία σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και

Δημιουργείται Επιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου με έμφαση στην ευαλωτότητα κάθε περιοχές.

Πάντως κατά τον κ. Κεφαλογιάννη «τομή του νομοσχεδίου είναι το γεγονός ότι η Μετεωρολογία μπαίνει ενεργά μέσα στη διαχείριση των περιστατικών. Δημιουργούμε στο ΕΣΚΕΔΙΚ μια 7η Μονάδα όπου Πυρομετεωρολόγοι θα είναι μέλη της προσπάθειας αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών».

Οι δηλώσεις του κ. Κεφαλογιάννη

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjayhy7pswh?integrationId=40599y14juihe6ly}