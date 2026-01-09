Τον Οκτώβριο του 2025 οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ.

Βάρος στη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, οι οποίες υπερβαίνουν τα 3 δισ. ευρώ και περιορίζουν τη ρευστότητα της αγοράς δίδεται στην εγκύκλιο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2026 που υπογράφεται από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον Οκτώβριο του 2025 οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα δημόσια νοσοκομεία όφειλαν 1,74 δισ. ευρώ, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 590 εκατ. ευρώ, ο ΕΟΠΥΥ 248 εκατ. ευρώ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 239 εκατ. ευρώ και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 236 εκατ. ευρώ.

Με την εγκύκλιο Πετραλιά δίνονται σαφείς οδηγίες προς τις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και τους προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, τόσο από την Κεντρική Διοίκηση όσο και από τους εποπτευόμενους φορείς της, καθώς και για την αποτροπή δημιουργίας νέων καθυστερήσεων.

Παράλληλα ζητείται η διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν σε συσσώρευση οφειλών και η λήψη των αναγκαίων διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους φορείς που υποβάλλουν μηνιαία στοιχεία προσαρμογών, οι οποίοι καλούνται να εξετάζουν εάν υπάρχουν πρόσθετες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμπίπτουν στις σχετικές κατηγορίες, όπως οφειλές υπό δικαστική διεκδίκηση, υποχρεώσεις που δεν έχουν αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων ή κατασχέσεων, και να φροντίζουν για τη συμπερίληψή τους στους αντίστοιχους καταλόγους.

Τέλος, το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει αυξημένη εποπτεία για τους φορείς που εμφανίζουν καθυστερήσεις στις πληρωμές τους, ενώ προαναγγέλλεται και η τακτική δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας.