Ο υπολογισμός είναι πολιτικός: περισσότεροι Αμερικανοί θα αποδέχονταν έναν πόλεμο με το Ιράν εάν οι ΗΠΑ ή ένας σύμμαχος δέχονταν πρώτα επίθεση.

Ανώτεροι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, θα προτιμούσαν το Ισραήλ να πλήξει το Ιράν πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν επίθεση στη χώρα, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τις εν εξελίξει συζητήσεις, αναφέρει το Politico.

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ σε ιδιωτικές συζητήσεις υποστηρίζουν ότι μια ισραηλινή επίθεση θα προκαλούσε ιρανικά αντίποινα και στη συνέχεια οι Αμερικανοί ψηφοφόροι θα στήριζαν περισσότερο ένα αμερικανικό πλήγμα στην Τεχεράνη. Ο υπολογισμός είναι πολιτικός: περισσότεροι Αμερικανοί θα αποδέχονταν έναν πόλεμο με το Ιράν εάν οι ΗΠΑ ή ένας σύμμαχος δέχονταν πρώτα επίθεση. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί, και ιδίως οι Ρεπουμπλικάνοι, υποστηρίζουν την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν αμερικανικές απώλειες για να το πετύχουν. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα του Τραμπ εξετάζει το πώς θα διεξαχθεί μια επίθεση - πέρα από άλλες δικαιολογίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Υπάρχει η σκέψη ότι το πολιτικό κόστος θα είναι πολύ μικρότερο εάν οι Ισραηλινοί κινηθούν πρώτοι και μόνοι τους και οι Ιρανοί ανταποδώσουν εναντίον μας, δίνοντάς μας περισσότερους λόγους να αναλάβουμε δράση», δήλωσε ένα από τα άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, σύμφωνα με το Politico.

Καθώς οι ελπίδες στην Ουάσιγκτον για μια διπλωματική επίλυση της αντιπαράθεσης με το Ιράν μειώνονται, το βασικό ερώτημα είναι πότε και πώς θα επιτεθούν οι ΗΠΑ.

«Θα τους βομβαρδίσουμε»

Ανεξάρτητα από την επιθυμία να κινηθεί πρώτο το Ισραήλ, το πιθανότερο σενάριο είναι μια κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, ανέφεραν τα δύο άτομα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε απάντηση αιτήματος για σχόλιο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε: «Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν εικασίες, ωστόσο μόνο ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει».

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ενώ η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ, με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, κατευθύνεται στη Γενεύη σήμερα Πέμπτη για να προσπαθήσει να επιτύχει συμφωνία με τους Ιρανούς, η σκέψη μεταξύ όσων βρίσκονται πιο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο είναι ότι «θα τους βομβαρδίσουμε», σύμφωνα με το πρώτο άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Το ζήτημα της κλίμακας, ωστόσο, παραμένει. Το άτομο ανέφερε ότι δύο βασικές παράμετροι είναι ο κίνδυνος εξάντλησης των αμερικανικών αποθεμάτων πυρομαχικών - κάτι που η κυβέρνηση φοβάται ότι θα μπορούσε να δώσει στην Κίνα την ευκαιρία να κινηθεί κατά της Ταϊβάν - και η πιθανότητα αμερικανικών απωλειών εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν την πιο επιθετική λύση.

«Αν μιλάμε για επίθεση κλίμακας αλλαγής καθεστώτος, το Ιράν είναι πολύ πιθανό να ανταποδώσει με όσα μέσα διαθέτει. Έχουμε πολλά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή και καθένα από αυτά αποτελεί πιθανό στόχο», δήλωσε το πρώτο άτομο. «Και δεν προστατεύονται από το Iron Dome. Άρα υπάρχει υψηλή πιθανότητα αμερικανικών απωλειών. Και αυτό συνεπάγεται μεγάλο πολιτικό ρίσκο».

Ακόμη και σε πιο ήρεμες περιόδους, οι ΗΠΑ διατηρούν χιλιάδες στρατιώτες σε βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο Τραμπ έχει στείλει δύο αεροπλανοφόρα και δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, αεροσκάφη επιτήρησης και αεροσκάφη ανεφοδιασμού για να στοχεύσουν το Ιράν - η μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικής ισχύος πυρός στην περιοχή από την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αξιωματούχοι του Πενταγώνου και μέλη του Κογκρέσου προειδοποιούν ότι παρατεταμένα πλήγματα κατά του Ιράν θα μπορούσαν να πιέσουν τα αμερικανικά στρατιωτικά αποθέματα.

Η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών «ανησυχεί και παρακολουθεί» πιθανές ασύμμετρες ιρανικές ενέργειες αντιποίνων εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων και προσωπικού στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο πληροφοριών των ΗΠΑ.

Οι επιλογές του Τραμπ

Ο Τραμπ έχει μια σειρά επιλογών για το πώς να πλήξει την Τεχεράνη. Αυτές περιλαμβάνουν αρχικά ένα περιορισμένο πλήγμα που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για να εξαναγκάσει το ισλαμικό καθεστώς σε μια συμφωνία αποδεκτή από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει τις συζητήσεις για το Ιράν. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει ευρύτερη σειρά επιθέσεων.

Οι στρατιωτικές επιλογές θεωρείται βέβαιο ότι θα στοχεύσουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις- ή ό,τι έχει απομείνει μετά τα αμερικανικά πλήγματα του περασμένου Ιουνίου, ανέφερε ο αξιωματούχος. Επίσης, βέβαιο θεωρείται ότι θα πληγεί η υποδομή βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, την οποία το Ισραήλ θεωρεί μείζονα απειλή για την ασφάλειά του.

Όσον αφορά το ίδιο το καθεστώς, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι αποτελεί επιλογή μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ωστόσο, το σύστημα διακυβέρνησης του Ιράν αποτελείται από περισσότερα από ένα πρόσωπα και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να υπάρχουν διάδοχοι όταν οι θέσεις μένουν κενές. Παρ’ όλα αυτά, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχεύσουν εγκαταστάσεις και πολλαπλά επίπεδα της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων βαθμίδων των ισχυρών Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να διαρκέσει ημέρες ή εβδομάδες και τα αποτελέσματά της να είναι απρόβλεπτα, ιδίως εάν οι ΗΠΑ βασιστούν αποκλειστικά στην αεροπορική ισχύ. Τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν, στον οποίο συμμετείχαν και οι ΗΠΑ, ο Νετανιάχου προέτρεψε τους απλούς Ιρανούς να εκμεταλλευτούν τη στιγμή και να ανατρέψουν τους κυβερνώντες τους.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τα αμερικανικά πλήγματα του περασμένου Ιουνίου «εξάλειψαν» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν είναι πεπεισμένος πως η Τεχεράνη έχει εγκαταλείψει την επιδίωξη ενός τέτοιου προγράμματος.

Με πληροφορίες από Politico