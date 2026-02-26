Οι ειδικοί του ΟΗΕ προειδοποιούν ότι αυτή η διάκριση δημιουργεί φόβο και ανασφάλεια σε όσους προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ελλάδα δέχεται έντονη κριτική από ειδικούς του ΟΗΕ για νέο μεταναστευτικό νόμο, ο οποίος, όπως προειδοποιούν, δυσκολεύει και ποινικοποιεί το έργο οργανώσεων και ανθρώπων που βοηθούν πρόσφυγες και μετανάστες.

Πέντε ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών, με επικεφαλής την Ειδική Εισηγήτρια Mary Lawlor, απέστειλαν επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 24 Φεβρουαρίου. Σε αυτήν αναφέρουν ότι ο νόμος, που ψηφίστηκε στις 5 Φεβρουαρίου, βάζει άδικους περιορισμούς στη δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και ουσιαστικά μετατρέπει την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ποινικό αδίκημα.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, το να είναι κάποιος μέλος ή εργαζόμενος σε ΜΚΟ θεωρείται επιβαρυντικό στοιχείο σε υποθέσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Αυτό σημαίνει ότι μια πράξη βοήθειας μπορεί να τιμωρείται πιο αυστηρά όταν γίνεται από εργαζόμενο σε οργάνωση, σε σχέση με έναν απλό πολίτη που κάνει ακριβώς το ίδιο.

Οι ειδικοί του ΟΗΕ προειδοποιούν ότι αυτή η διάκριση δημιουργεί φόβο και ανασφάλεια σε όσους προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Όπως σημειώνουν, άνθρωποι και οργανώσεις που βοηθούν με καλή πρόθεση μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις, κάτι που μπορεί να τους αποτρέψει από το να συνεχίσουν το έργο τους.

Ο νόμος δίνει επίσης στον υπουργό Μετανάστευσης τη δυνατότητα να αφαιρεί την άδεια λειτουργίας οργανώσεων χωρίς απόφαση δικαστηρίου, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη τη δράση τους σε έναν ήδη αυστηρό και πολύπλοκο γραφειοκρατικό πλαίσιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με το Human Rights Watch, όλα αυτά εντάσσονται σε μια γενικότερη προσπάθεια των ελληνικών αρχών να πιέσουν και να εκφοβίσουν όσους βοηθούν πρόσφυγες και μετανάστες, καταγγέλλουν επαναπροωθήσεις ή ζητούν ευθύνες για τους θανάτους στα σύνορα.

Οι ειδικοί του ΟΗΕ καλούν την ελληνική κυβέρνηση να αλλάξει τον νόμο, να αφαιρέσει τις προβληματικές διατάξεις και να προστατεύσει τη δράση της κοινωνίας των πολιτών, τονίζοντας ότι η ελεύθερη λειτουργία των οργανώσεων είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας.