Η τραγωδία συνέβη όταν ο 41χρονος Υπάτιος στάθμευσε το αυτοκίνητό του στον παράδρομο για να χρησιμοποιήσει τις τουαλέτες, αφήνοντας μέσα στο αυτοκίνητο τη σύζυγο και το παιδί του.

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το τραγικό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, όταν η Πόρσε που οδηγούσε ο Γιώργος Βακάκης προσέκρουσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο σταθμευμένο ΙΧ του Υπάτιου Πατμάνογλου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία η σύζυγος και ο γιος του.

Με αφορμή την τραγική αυτή επέτειο, ο άνδρας που έχασε σ αυτό το τραγικό τροχαίο τον γιο και τη σύζυγό του, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευσε με φωτογραφία του όπου φαίνεται με πληγές στο πρόσωπο.

Όπως έγραψε, «26 Φεβρουαρίου 2017. Η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Η μέρα που ένας πατέρας δεν θα έπρεπε ποτέ να ζήσει. Η μέρα που ένας σύζυγος δεν θα έπρεπε ποτέ να αντικρίσει. Η μέρα που κατάλαβα πως όλα μπορούν να τελειώσουν σε μια στιγμή».

Αναφερόμενος στη ζωή του μετά το δυστύχημα, σημείωσε πως «από εκείνη τη μέρα δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο δυνατός είσαι, μέχρι να έρθει η στιγμή που η δύναμη θα είναι η μόνη επιλογή που θα έχεις».

Στην ανάρτησή του περιγράφει ότι θα μπορούσε να είχε υποστεί σοβαρότατους τραυματισμούς, ωστόσο, όπως τονίζει, «δεν έγινε τίποτα απ’ όλα αυτά. Γι’ αυτό δοξάζω τον Θεό». Παράλληλα επισημαίνει: «Το τραύμα δεν είναι μόνο σωματικό, είναι και πνευματικό. Δεν είχα να διαχειριστώ μόνο το πένθος μου. Είχα να διαχειριστώ και ένα μέρος του κόσμου, με τα αρνητικά του σχόλια. Αυτή ήταν η δοκιμασία μου. Αυτός ήταν ο σταυρός μου».

Τονίζει ακόμη ότι δεν εγκατέλειψε την πίστη του, σημειώνοντας πως «η πραγματική αντοχή δεν φαίνεται στο σώμα, αλλά στην ψυχή», ενώ κλείνει με μήνυμα για την οδική ασφάλεια:

«Η ζωή δεν είναι δεδομένη. Ο δρόμος δεν συγχωρεί. Ένα δευτερόλεπτο αρκεί. Μην οδηγείτε σαν να έχετε δεύτερη ζωή».

Στο υστερόγραφο της ανάρτησής του αναφέρει: «Αλί σε αυτούς που μένουν. Γιατί αυτοί που έφυγαν είναι στον Παράδεισο. Η κόλαση είναι εδώ. Η πληγή δεν κλείνει. Κρύβεται».

