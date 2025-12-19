Ένας νέος χώρος σύγχρονης τέχνης στις αναχωρήσεις του «Μακεδονία» μετατρέπει το αεροδρόμιο σε πολιτιστικό προορισμό, φέρνοντας την τέχνη εκεί όπου ξεκινούν και τελειώνουν τα ταξίδια.

Για τους περισσότερους ταξιδιώτες, τα αεροδρόμια είναι συνυφασμένα με αναμονή, βιασύνη και μια αίσθηση μετάβασης. Είναι ένας ενδιάμεσος τόπος, απαραίτητος αλλά συχνά απρόσωπος. Στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», ωστόσο, αυτή η εικόνα είναι διαφορετική. Με τη λειτουργία του MOMUS Air, ενός νέου μουσείου σύγχρονης τέχνης στον χώρο των αναχωρήσεων, το αεροδρόμιο αποκτά έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Γίνεται χώρος πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργικής στάσης πριν ή μετά το ταξίδι.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αποτελεί καρπό της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Fraport Greece και του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, γνωστού ως MOMUS. Μαζί, οι τρεις φορείς επαναπροσδιορίζουν τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και την καθημερινότητα, αποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός μπορεί να βρίσκεται παντού, ακόμη και σε έναν χώρο που μέχρι πρότινος θεωρούσαμε καθαρά λειτουργικό.

Ένα μουσείο μέσα στο αεροδρόμιο

Το MOMUS Air λειτουργεί πλέον κανονικά στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», στον χώρο των αναχωρήσεων, και είναι ανοιχτό στο κοινό με ελεύθερη είσοδο. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο 163 τετραγωνικών μέτρων, η σύγχρονη αισθητική συναντά την τεχνολογία και τη μουσειακή εμπειρία. Δεν πρόκειται για μια απλή έκθεση ή για μια διακοσμητική παρέμβαση, αλλά για ένα ολοκληρωμένο μουσείο, σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί αυτόνομα μέσα στο δυναμικό περιβάλλον ενός διεθνούς αεροδρομίου.

Ο χώρος φιλοξενεί εικαστικά έργα, ψηφιακές δημιουργίες, video wall και ντοκιμαντέρ που αντλούν υλικό από τις συλλογές και τη δραστηριότητα των πέντε μουσείων του MOMUS. Η παρουσία σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού επιτρέπει τη συνεχή εναλλαγή περιεχομένου και τη δημιουργία μιας εμπειρίας που παραμένει ζωντανή και επίκαιρη, ακόμη και για όσους περνούν από το αεροδρόμιο συχνά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν το ταξίδι συναντά τον πολιτισμό

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του MOMUS Air είναι ο τρόπος με τον οποίο εντάσσεται οργανικά στη διαδρομή του ταξιδιώτη. Δεν απαιτεί ειδικό προγραμματισμό ούτε πολύ χρόνο. Μπορεί κανείς να σταθεί για λίγα λεπτά, όσο περιμένει την πτήση του και να έρθει σε επαφή με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Αυτή ακριβώς η «συμπυκνωμένη» εμπειρία είναι που δίνει στο μουσείο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

Η παρουσία της τέχνης στον χώρο των αναχωρήσεων μετατρέπει τον χρόνο αναμονής σε δημιουργικό χρόνο. Αντί για μια παθητική διαδικασία, ο ταξιδιώτης έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει, να σκεφτεί, να εμπνευστεί. Το ταξίδι δεν ξεκινά πια μόνο όταν κλείνει η πόρτα του αεροσκάφους, αλλά από τη στιγμή που ο επισκέπτης εισέρχεται σε έναν χώρο που συνομιλεί με τις αισθήσεις και τη σκέψη του.

Αεροδρόμια που γίνονται προορισμοί

Η δημιουργία του MOMUS Air εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Fraport Greece, η οποία αντιμετωπίζει τα αεροδρόμια όχι απλώς ως πύλες εισόδου και εξόδου, αλλά ως χώρους εμπειρίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί να λειτουργεί ως σύγχρονος προορισμός, συνδέοντας την πόλη με τον πολιτισμό της από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Με την παρουσία ενός μουσείου σύγχρονης τέχνης, το αεροδρόμιο αποκτά πολιτιστική ταυτότητα και ενισχύει τη συνολική εικόνα της Θεσσαλονίκης στο διεθνές κοινό. Για τους επισκέπτες που φτάνουν στην πόλη, το MOMUS Air λειτουργεί ως μια πρώτη γνωριμία με τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Για όσους αναχωρούν, αποτελεί έναν αποχαιρετισμό με πολιτιστικό αποτύπωμα.

Ένας ζωντανός, ανοιχτός χώρος

Το MOMUS Air δεν είναι στατικό. Αντίθετα, σχεδιάστηκε ως ένας ζωντανός χώρος, με εκθέσεις που συνδέονται με σύγχρονα κοινωνικά και καλλιτεχνικά ζητήματα και αξιοποιούν νέες τεχνολογίες. Η διαρκής ανανέωση του περιεχομένου επιτρέπει στο μουσείο να συνομιλεί με το παρόν και να απευθύνεται σε ένα διεθνές, πολυπολιτισμικό κοινό, όπως ακριβώς είναι το κοινό ενός μεγάλου αεροδρομίου.

Σε αυτόν τον χώρο, η τέχνη δεν επιβάλλεται, αλλά προτείνεται. Δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, ούτε προϋποθέτει μακρά παραμονή. Λειτουργεί ως μια ανοιχτή «πύλη πολιτισμού», προσφέροντας μια σύντομη αλλά ουσιαστική εμπειρία, ικανή να αφήσει ένα αποτύπωμα στον επισκέπτη.

Η εξωστρέφεια ως πολιτιστική στρατηγική

Η λειτουργία του MOMUS Air αποτελεί και μια έμπρακτη εφαρμογή της πολιτικής εξωστρέφειας που προωθεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως επισήμανε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, το συγκεκριμένο εγχείρημα δείχνει πώς ο πολιτισμός μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινότητα και να συνοδεύει τον πολίτη σε απρόσμενα σημεία της διαδρομής του. Το αεροδρόμιο μεταμορφώνεται σε πολιτιστικό ορόσημο, συνδέοντας τη μετακίνηση με την εμπειρία της σύγχρονης τέχνης.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη ως έναν πολιτιστικό προορισμό πρώτης γραμμής. Μια πόλη που επενδύει συστηματικά στη δημιουργία, στην καινοτομία και στη διάδοση της πολυπολιτισμικής της ταυτότητας, εντός και εκτός συνόρων.

Μια συνεργασία με κοινό όραμα

Από την πλευρά της Fraport Greece, η λειτουργία του MOMUS Air αποτελεί μέρος της δέσμευσης για τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των ταξιδιωτών. Όπως τόνισε ο CEO της εταιρείας, Alexander Zinell, τα αεροδρόμια μπορούν και πρέπει να λειτουργούν ως αυτόνομοι προορισμοί. Η παρουσία ενός ποιοτικού χώρου πολιτισμού στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ενισχύει αυτή τη φιλοσοφία και προσθέτει αξία στο ταξίδι.

Για το MOMUS, το νέο μουσείο αποτελεί μια σημαντική επέκταση της αποστολής του. Σύμφωνα με τον Πρόεδρό του, Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο, το MOMUS Air δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και τη στενή συνεργασία με τη Fraport Greece. Μέσα από αυτή τη νέα πολιτιστική «πύλη», ο οργανισμός προβάλλει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία σε ένα διεθνές κοινό και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εικόνας της Θεσσαλονίκης.

Ένα μουσείο χωρίς τοίχους

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του MOMUS Air είναι η φιλοσοφία του. Πρόκειται για ένα μουσείο χωρίς την αυστηρότητα και τους περιορισμούς που συχνά συνοδεύουν τους παραδοσιακούς εκθεσιακούς χώρους. Είναι ένα μουσείο που «ταξιδεύει» μαζί με τον επισκέπτη, που τον συνοδεύει για λίγα λεπτά, αλλά μπορεί να του αφήσει μια σκέψη, μια εικόνα, ένα συναίσθημα.

Σε μια εποχή όπου ο χρόνος είναι πολύτιμος και η προσοχή διαρκώς κατακερματισμένη, το MOMUS Air προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση στον πολιτισμό… άμεση, προσβάσιμη και ουσιαστική. Και ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα.

Το ταξίδι, τελικά, δεν είναι μόνο προορισμός. Είναι και όσα συναντάμε στη διαδρομή. Στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», η σύγχρονη τέχνη γίνεται πλέον μέρος αυτής της διαδρομής. Και αυτό, από μόνο του, αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το ταξίδι.