Η Fraport Greece διοργάνωσε εκδήλωση ενημέρωσης για τους εκπροσώπους του Τύπου, με κεντρικό μήνυμα «Balancing Growth Through Shared Purpose».

Η Fraport Greece, φορέας διαχείρισης και λειτουργίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδας, διοργάνωσε εκδήλωση ενημέρωσης για τους εκπροσώπους του Τύπου, με κεντρικό μήνυμα «Balancing Growth Through Shared Purpose». Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην ανασκόπηση της επιβατικής κίνησης για το 2025, καθώς και στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό, με έμφαση στην ισορροπημένη ανάπτυξη και την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Ο κ. Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece

Εκ μέρους της Fraport Greece, o κ. Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης, παρουσίασε τα βασικά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της κίνησης στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και τη συνολική επιβατική κίνηση για το πρώτο δεκάμηνο του 2025, η οποία ξεπέρασε τα 35 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 2,7% σε σχέση με το 2024. Στο ίδιο μοτίβο ανάπτυξης ήταν και ο φετινός Οκτώβριος, ο οποίος είχε αύξηση 3,7% στην επιβατική κίνηση, με 125.303 περισσότερους επιβάτες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Όπως επισημάνθηκε, από την έναρξη της δραστηριότητας της εταιρείας, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια έχουν ήδη υποδεχθεί περισσότερους από 248 εκατομμύρια επιβάτες, ενισχύοντας ουσιαστικά τη συνδεσιμότητα της χώρας και τη δυναμική τουριστική ανάπτυξη.

Από αριστερά: Η κα. Ελένη Μητράκη, Διευθύντρια Τουριστικής Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), ο κ. Άρης Ίκκος, Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, η κα. Χριστίνα Καράμπελα, Διευθύνουσα Σύμβουλος qed Social & Market Research και η κα. Κατερίνα Πολλάτου, Airline Marketing & Development Manager/ Commercial & Business Development της Fraport Greece

Την ανασκόπηση της πορείας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων ακολούθησε πάνελ συζήτησης, στο οποίο συμμετείχαν η κα. Ελένη Μητράκη, Διευθύντρια Τουριστικής Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), ο κ. Άρης Ίκκος, Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, και η κα. Χριστίνα Καράμπελα,

Διευθύνουσα Σύμβουλος qed Social & Market Research. Τη συζήτηση συντόνισε η κα. Κατερίνα Πολλάτου, Airline Marketing & Development Manager/ Commercial & Business Development της Fraport Greece. Η συζήτηση ανέδειξε τις νέες τάσεις, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές στον τουρισμό και τις αερομεταφορές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας, της κοινής στόχευσης αλλά και της ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη διαφύλαξη των χαρακτηριστικών των τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Alexander Zinell, CEO της Fraport Greece

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Alexander Zinell, CEO της Fraport Greece, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την πορεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων και τη φετινή τουριστική περίοδο, η οποία υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού και τον ρόλο της χώρας ως διεθνούς προορισμού. Τα αποτελέσματα αυτά μας γεμίζουν ικανοποίηση αλλά και ευθύνη, καθώς η Fraport Greece συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό να επενδύει στις υποδομές, να ενισχύει τη συνεργασία με όλους τους φορείς προς μία ισορροπημένη ανάπτυξη και να δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες για τους επιβάτες, στηρίζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την εξέλιξη του κλάδου.»

Ο κ. Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, ανέφερε: «Η σταθερά ανοδική πορεία της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμιά μας αποτυπώνει τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού και επιβεβαιώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των προορισμών που εξυπηρετούμε. Ως Fraport Greece, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της τουριστικής αλυσίδας, επενδύοντας με συνέπεια στη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών, στη βελτίωση των υπηρεσιών και στην υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων που ενισχύουν την εμπειρία του ταξιδιώτη. Μέσα από τη στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην εθνική στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου — με σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε προορισμού και με ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στο κοινό αναπτυξιακό όραμα.»