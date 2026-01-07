Μέσω ΑΑΔΕ οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί της Εφορίας.

Σημαντικά ακίνητα υψηλής αξίας, κυρίως σε περιοχές με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, βγάζει στο «σφυρί» η εφορία έως το τέλος Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που διενεργούνται μέσω της ΑΑΔΕ. Στο επίκεντρο βρίσκονται «φιλέτα» στη Μύκονο, στη Σύρο αλλά και στα βόρεια προάστια της Αττικής, με τιμές πρώτης προσφοράς που φτάνουν ακόμη και τα 3,88 εκατ. ευρώ

Η αυλαία ανοίγει την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, ημέρα κατά την οποία έχουν προγραμματιστεί πλειστηριασμοί σε τρεις διαφορετικές περιοχές. Στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στη Σύρο βγαίνει στο σφυρί γεωτεμάχιο πλήρους κυριότητας επιφάνειας 4.749 τ.μ. στην περιοχή «Μπουντι Αργέλιο» ή «Κόκκινα Φοίνικα», με τιμή πρώτης προσφοράς 246.000 ευρώ.

Την ίδια ημέρα, στη Μύκονο και ειδικότερα στη θέση Βουνάκια, πλειστηριάζεται περιμανδρωμένος αγρός 4.400,40 τ.μ., με τιμή εκκίνησης 370.000 ευρώ.

Επίσης στις 14 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός ακινήτου στα βόρεια προάστια της Αττικής. Πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία στην περιοχή Κοκκινάρας – Καστρί της Κηφισιά, επί της οδού Ιουστινιανού.

Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο 1.200 τ.μ. και διαθέτει συνολική επιφάνεια 374,20 τ.μ., αναπτυγμένη σε υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, με τιμή πρώτης προσφοράς 815.000 ευρώ.

Ακολουθεί η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, που αποτελεί και την πλέον «βαριά» ημέρα του προγράμματος, καθώς τότε συγκεντρώνονται οι υψηλότερες αποτιμήσεις. Στη Μύκονο και συγκεκριμένα στην περιοχή Φανάρι προγραμματίζονται τέσσερις πλειστηριασμοί ακινήτων-φιλέτων.

Στο σφυρί βγαίνει υπόγεια οριζόντια ιδιοκτησία μεζονέτας επιφάνειας 64,96 τ.μ. με γκαράζ 15 τ.μ., καθώς και ισόγεια οριζόντια ιδιοκτησία μεζονέτας 175 τ.μ. με γκαράζ 24,75 τ.μ.

Παράλληλα πλειστηριάζονται δύο μεγάλα γεωτεμάχια στην ίδια περιοχή, το ένα επιφάνειας 4.051 τ.μ. και το δεύτερο 5.422 τ.μ. Και για τα τέσσερα ακίνητα η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των 3,88 εκατ. ευρώ το καθένα.