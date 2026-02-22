Η απόφαση αφορά πράξεις επιβολής προστίμου της Προϊσταμένης του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, οι οποίες είχαν εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ έκανε εν μέρει δεκτή ενδικοφανή προσφυγή φορολογούμενου, ακυρώνοντας σειρά προστίμων που είχαν επιβληθεί για εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ για το φορολογικό έτος 2017, ενώ διατήρησε ένα πρόστιμο ύψους 319,29 ευρώ που αφορούσε δήλωση από την οποία προέκυπτε φόρος προς καταβολή.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο προσφεύγων είχε υποβάλει εκπρόθεσμα, μετά από κοινοποίηση εντολής ελέγχου, σειρά τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ για επιμέρους φορολογικές περιόδους του 2017. Από τις περισσότερες δηλώσεις δεν προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου, γεγονός που, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, αποκλείει την επιβολή προστίμου όταν η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα. Όπως διαπιστώθηκε από τα στοιχεία του συστήματος Taxis, οι αρχικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ είχαν πράγματι κατατεθεί εντός προθεσμίας.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι τα πρόστιμα διαδικαστικού χαρακτήρα, τα οποία επιβλήθηκαν για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς φορολογικό αποτέλεσμα, δεν είχαν νόμιμο έρεισμα και προχώρησε στην ακύρωσή τους. Αντιθέτως, για μία τροποποιητική δήλωση της περιόδου 1.10.2017 έως 31.12.2017, από την οποία προέκυψε ποσό φόρου προς καταβολή, κρίθηκε ότι ορθώς εφαρμόστηκαν οι διατάξεις περί προστίμου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής και το σχετικό καταλογισθέν ποσό διατηρήθηκε.

Με την απόφαση αυτή, η οριστική φορολογική επιβάρυνση του προσφεύγοντος περιορίσθηκε αποκλειστικά στο πρόστιμο των 319,29 ευρώ, ενώ όλα τα υπόλοιπα πρόστιμα μηδενίσθηκαν.