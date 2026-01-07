Το κόμμα Καρυστιανού είναι το σύμπτωμα και όχι η αιτία των εξελίξεων που γκρεμίζουν το μεταμνημονιακό σκηνικό- Οι ευρωεκλογές του 2029 το πιθανότερο σημείο οριστικής επικράτησης του νέου που θα γεννηθεί.

Σύμπτωμα της κρίσης που μαστίζει το πολιτικό σύστημα και όχι αιτία των αλλαγών που αναμένονται είναι η (προ)αναγγελία ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, με τα «Παιχνίδια Εξουσίας» να παρουσιάζουν την Τρίτη (ΕΔΩ) τα δέκα πρώτα συμπεράσματα από την κίνηση αυτή Ταυτόχρονα, την Πρωτοχρονιά είχε ενημερώσει (ΕΔΩ) για τα ...δυόμισι κόμματα που φέρνει ο Άι Βασίλης τη νέα χρονιά!

Το ξαναγράψαμε: Η ίδρυση των νέων κομμάτων δεν είναι αυτό που θα φέρει την αποσυσπείρωση και τις τομές στο πολιτικό σύστημα αλλά είναι το αποτέλεσμα της κρίσης και των αδιεξόδων του. Ακόμα και η όποια κυβέρνηση προκύψει από διπλές πιθανότατα εκλογές πολύ δύσκολα θα είναι κυβέρνηση μακράς πνοής, ενώ δεν υπάρχουν στο χάρτη ούτε ο «ισχνός και καχεκτικός δικομματισμός» που κάποιοι πίστευαν ότι θα προκύψει μετά τις ευρωεκλογές του 2024 ούτε το σύστημα του «ενάμισι κόμματος» που φαινόταν το επικρατέστερο για επικράτηση στη χώρα όπως διαφαινόταν μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Η κρίση που κυριαρχεί -μεταξύ άλλων και «κρίση διακυβέρνησης όπως εύστοχα σημειώνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος- αποσταθεροποιεί τα πάντα στο πέρασμά της!

-Η ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού φέρνει ήδη την κρίση στην αυλή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πολύ εύστοχα σημειώνει ο Αντώνης Γκιόκας (ΕΔΩ) στο πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» επιμένουν πως ο κίνδυνος για την Κουμουνδούρου, με την αμέριμνη ηγεσία της, δεν είναι οι όποιες τυχόν αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις που ενδεχομένως υπάρξουν το προσεχές διάστημα αλλά ο «ξαφνικός θάνατος» άμα τη ανακοινώσει της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Να θυμίσουμε πως ο «ξαφνικός θάνατος» ήταν μια απόφαση της ΟΥΕΦΑ στο ποδόσφαιρο με την οποία όποια ομάδα έβαζε γκολ πρώτη στην παράταση κέρδιζε τον αγώνα αυτομάτως, χωρίς να εξαντληθεί ο χρόνος των 30 λεπτών που διαρκούσε η παράταση.

-Η Νέα Αριστερά στο Συνέδριό της σε δυο εβδομάδες θα αποφύγει την εσωκομματική αναμέτρηση καθώς αυτή θα οδηγούσε μαθηματικά στη διάσπαση -και μάλιστα με τον πρόεδρο του κόμματος Αλέξη Χαρίτση να είναι μειοψηφία! Η δε πλειοψηφία καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει μόνη της καθώς ο Γιάνης Βαρουφάκης «πετάει τη σκούφια του» για να συνεργαστεί το ΜέΡΑ25 με τον γραμματέα της ΝεΑρ Γαβριήλ Σακελλαρίδη αλλά αρνείται κατηγορηματικά αντίστοιχη συνεργασία με υπουργούς της κυβέρνησης Τσίπρα και πρώτα απ΄ όλους με τον διάδοχο Βαρουφάκη στο υπουργείο Οικονομικών το 2015, τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.

-Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς θα επιχειρήσουν να δημιουργηθεί ένας Συνασπισμός των συγκεκριμένων κομμάτων με τη συμμετοχή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και του «αριστερόστροφου τμήματος» του ΠΑΣΟΚ αλλά όλοι κατανοούν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί καν να συζητηθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Σημείο κλειδί για τις εξελίξεις είναι ο χρόνος ίδρυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα επιμείνει στο χρονοδιάγραμμα που έχει καθορίσει.

- Το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στην «αυτόνομη πορεία» επιδιώκοντας συνεργασίες με πρόσωπα. Παρότι δε η ηγεσία του εκτιμά ότι δεν θα επηρεάσει τη Χαριλάου Τρικούπη το κόμμα Καρυστιανού, ούτε το κόμμα Τσίπρα, ουκ ολίγα στελέχη του ανησυχούν ότι για το μεγαλύτερο που μπορεί να αγωνιστεί το κόμμα τους στις προσεχείς κάλπες είναι η ...δεύτερη θέση!

-Πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν πως τη μεγαλύτερη ζημιά από το κόμμα Καρυστιανού θα υποστεί η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, θεωρώντας μάλιστα πως η αντιπαράθεση των δυο αρχηγών από κάποιο σημείο και μετά θα είναι σφοδρή.

-Ζημίες από το κόμμα Καρυστιανού όπως όλα δείχνουν μπορεί να έχει και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

-Στο πλαίσιο αυτό μάλλον αυταπατάται όποιος εκτιμά πως με τις πολυδιασπάσεις της αντιπολίτευσης θα σταθεροποιηθεί η Νέα Δημοκρατία. Τα δύσκολα εξάλλου για την κυβέρνηση είναι μπροστά και ίσως στην πορεία αποδειχθεί πως το Μαξίμου είναι ο μεγάλος ασθενής του σήμερα, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για το κυβερνών κόμμα αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα!