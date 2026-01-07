Υπάρχουν ήδη φωνές στον ΣΥΡΙΖΑ που του ζητούν να ξεκαθαρίσει τη στάση του, ενώ στον Σωκράτη Φάμελλο φτάνουν εισηγήσεις ακόμα και για τη διαγραφή του, αφού του ζητηθεί πρώτα η έδρα στο ευρωκοινοβούλιο.

Μεγάλο «πονοκέφαλο» από… σπόντα, προκαλεί στην Κουμουνδούρου η Μαρία Καρυστιανού, καθώς στις φυγόκεντρες τάσεις που εκδήλωσαν το προηγούμενο διάστημα αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προστίθεται ο Νίκος Φαραντούρης.

Μάλιστα, ο ευρωβουλευτής φαίνεται πως οδεύει για το υπό διαμόρφωση κόμμα της προέδρου του συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών, χωρίς καν να προσπαθεί να το κρύψει.

Όπως και να έχει, υπάρχουν ήδη φωνές στον ΣΥΡΙΖΑ που του ζητούν να ξεκαθαρίσει τη στάση του, ενώ στον Σωκράτη Φάμελλο φτάνουν εισηγήσεις ακόμα και για τη διαγραφή του, αφού του ζητηθεί πρώτα η έδρα στο ευρωκοινοβούλιο.

Πάντως, ο τελευταίος επέλεξε να συζητήσει αργά χθες το βράδυ με τον Νίκο Φαραντούρη, ζητώντας του εξηγήσεις, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ευρωβουλευτής του είπε πως ήταν και παραμένει ΣΥΡΙΖΑ.

«Διαζύγιο» προ των πυλών

Η σχέση του Νίκου Φαραντούρη με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή το τελευταίο διάστημα. Για την ακρίβεια, φαίνεται ότι είναι ανύπαρκτη, καθώς ο ευρωβουλευτής έχει σταματήσει να συμμετέχει στην εσωκομματική ζωή, εδώ και μήνες - κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι και πριν το καλοκαίρι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Παράπονα» από τον Σωκράτη Φάμελλο, έχει και ο Ν.Φαραντούρης. Όπως αναφέρουν από το περιβάλλον του, υπήρξε υποψήφιος πρόεδρος, είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής και όμως, δεν έχει προσκληθεί να συμβάλλει σε καμία συλλογική δουλειά. Ούτε καν σε τομείς που είναι των αρμοδιοτήτων στην Ευρωβουλή και των επιστημονικών του πεδίων, όπως είναι η άμυνα και η ασφάλεια ή το ενεργειακό ζήτημα.

Αυτό που έχει σημασία, είναι ότι οι δύο πλευρές απομακρύνθηκαν. Και ότι η σχέση αυτή σύντομα θα ολοκληρωθεί και το «διαζύγιο» θα επισημοποιηθεί σχετικά σύντομα. Είτε με δυναμική παρέμβαση του Σωκράτη Φάμελλου, είτε μέσω της αποχώρησης του Νίκου Φαραντούρη.

Αυτό, τουλάχιστον, αναφέρουν πρόσωπα που έχουν σχέση και με τις δύο πλευρές, που δεν πιστεύουν ότι θα αλλάξει κάτι ουσιαστικά, παρά τη συνομιλία που είχαν χθες πολύ αργά, τη νύχτα.

«Ζήτα του πίσω την έδρα» - Η παρέμβαση Πολάκη

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ για τον Νίκο Φαραντούρη, είναι ιδιαιτέρως βαρύ. Πολλά στελέχη του κόμματος είναι ενοχλημένα με τη στάση του. Ανάμεσα τους και αρκετοί που του παρείχαν στήριξη πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

Ο πρώτος που εξαπέλυσε δημόσια «πυρά» εναντίον του Ν.Φαραντούρη, ήταν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, ζήτησε να ξεκαθαρίσει της θέση του. Είτε διαψεύδοντας την παραφιλολογία, είτε παραιτούμενος από τη βουλευτική έδρα που κέρδισε με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό που είπε δημόσια ο Χανιώτης βουλευτής, το ζητούν από τον Σωκράτη Φάμελλο πολλά στελέχη του κόμματος. Δηλαδή, άμεσα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει την παραίτηση Φαραντούρη και την επιστροφή της έδρας.

Φυγόκεντρες τάσεις στην Κουμουνδούρου

Η υπόθεση Φαραντούρη, έρχεται να προστεθεί στις φυγόκεντρες τάσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών της Κουμουνδούρου, οι οποίοι δείχνουν πως κοιτάζουν ανοιχτά προς τη λεωφόρο Αμαλίας.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι κοινοβουλευτικοί παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ που εκτιμούν ότι σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας δώσει το «σήμα» για τον νέο φορέα, η πλειοψηφία των βουλευτών θα «κουνήσει μαντήλι» - εάν κι εφόσον λάβει προσκλητήριο. Πάντως, στην παρούσα φάση, δεν υπάρχει κάποιο σχετικό ανοιχτό «παραθυράκι» από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού για κάτι τέτοιο.

Πάντως, η περίπτωση Φαραντούρη, έχει πολλά κοινά στοιχεία με κομματικά στελέχη που είναι μέλη καθοδηγητικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι συμμετέχουν σε «πυρήνες αυτοοργάνωσης» πολιτών που στηρίζουν την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στη κεντρική πολιτική σκηνή.

Και σε αυτά τα πρόσωπα, αναμένεται η Κουμουνδούρου να τους διαμηνύσει ότι δεν μπορούν να είναι μέλη δύο οργανώσεων - εάν και όταν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει τον νέο φορέα.