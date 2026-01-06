Αναρωτιέται για το σύνθημα «Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, Μπροστά».

Τη στάση που θα κρατήσουν ευρύτερες δυνάμεις της κεντροαριστεράς απέναντι στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού αναδεικνύει ο πολύπειρος Νίκος Μπίστης.

Γράφει σε ανάρτησή του για τη συνέντευξή της το βράδυ της Δευτέρας:

«Δεν χρειάζονται αναλύσεις επί αναλύσεων. Τα πράγματα ήταν από την αρχή καθαρά. Τα συνόψισε με δυο λόγια η ίδια η κυρία Καρυστιανού. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά και επίθεση στον Τσίπρα. Δουλειά της και δουλειά μας. Στην ουσία μας είπε τι εμείς πρέπει να κάνουμε. A contrario».

Όπου A contrario ίσον «από την αντίθετη άποψη».

Τ.Τε.