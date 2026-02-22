Η ανάρτηση που έκανε στο Facebook.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Άννα Διαμαντοπούλου βρέθηκε για τις Απόκριες στην Κοζάνη και σε νυχτερινή της έξοδο χόρεψε ζεϊμπέκικο, σε κέντρο διασκέδασης όπου βρέθηκε με αγαπημένα της πρόσωπα.

Η ίδια, μάλιστα, ανήρτησε και βίντεο με το ζεϊμπέκικο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί.

«Στην Κοζάνη τις Απόκριες δεν τις ζούμε… τις διδάσκουμε. Από την Ντίνα στις Τζιτζιφιές μέχρι την Αυστραλία. Καλές Απόκριες σε όλους», έγραψε στην ανάρτησή της.

