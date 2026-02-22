Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν, μεταξύ άλλων, είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση ναυαγίου και παράνομη είσοδος στη χώρα.

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι διακινητές του πολύνεκρου ναυαγίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/2) στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr οι άνδρες του λιμενικού σώματος κατά τη διάρκεια των καταθέσεων που έλαβαν από τους μετανάστες διαπίστωσαν πως ένας 25χρονος από το Νότιο Σουδάν και ένας 19χρονος από το Σουδάν ήταν οι διακινητές και είναι αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τους διασωθέντες, στην λέμβο επέβαιναν 50 άτομα και ξεκίνησαν τις βραδινές ώρες την 19.02.26 από την περιοχή του Τομπρούκ της Λιβύης.

Πώς συνέβη το ναυάγιο

Όλα ξεκίνησαν το ξημερώματα του Σαββάτου όταν λέμβος στην οποία επέβαιναν δεκάδες μετανάστες εξέπεμψε SOS στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβησαν τέσσερα παραπλέοντα πλοία και ένα σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν δυσμενείς με νότιους ανέμους εντάσεως 5 μποφόρ.

Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Παναμά 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης των ατόμων στο φορτηγό πλοίο, η λέμβος ανατράπηκε λόγω του υψηλού κυματισμού και της μετακίνησης των επιβαινόντων στην μια πλευρά αυτής, με αποτέλεσμα να βρεθούν στη θάλασσα. Είκοσι άτομα (16 άνδρες και 4 ανήλικοι, 11 Αιγύπτιους και 9 υπήκοοι Σουδάν) διασώθηκαν από το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου, ενώ τρεις σοροί ανδρών ανασύρθηκαν από το σκάφος της Δύναμης Frontex.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στου Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι 3 σοροί μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.