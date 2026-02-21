Οι διασωθέντες μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο.

Τρεις νεκροί μετανάστες έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τη θαλάσσια περιοχή 15ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μετά το ναυτικό δυστύχημα που συνέβη νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, διασώθηκαν 20 άτομα και αγνοείται η τύχη άλλων 25. Στην περιοχή εντοπίστηκε και δεύτερο σκάφος με 67 μετανάστες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο.

Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται από πλοία του Λιμενικού ,παραπλέοντα εμπορικά, ελικόπτερο και αεροσκάφος της πολεμικής Αεροπορίας, και μιας Φρεγάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε ακριβώς τη στιγμή που ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που έσπευσαν στην περιοχή κατόπιν εντολής του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, προσέγγισε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών.

Στην προσπάθεια των επιβαινόντων, να σκαρφαλώσουν στις σκάλες που έριξε το πλοίο, υπήρξε ταυτόχρονη μετακίνηση στη μία πλευρά του ξύλινου σκάφους με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Το υπό σημαία Παναμά πλοίο μπόρεσε να περισυλλέξει κάποια άτομα σώα, ενώ τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της FRONTEX που έσπευσαν στο σημείο περισυνέλλεξαν τρεις νεκρούς.

Την στιγμή του δυστυχήματος οι άνεμοι στην περιοχή έφταναν σε ισχύ τα 6 μποφόρ και το κύμα έφτανε σε ύψος τα 2,5 μέτρα. Οι μετανάστες είχαν ζητήσει βοήθεια μέσω του 112.

Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και δεύτερο ξύλινο σκάφος με δεκάδες άτομα από Μπανγκλαντές και Σουδάν. Μεταφέρθηκαν αρχικά στον Καλό Λιμένα και, αφού έγινε η ταυτοποίησή τους, μεταφέρθηκαν με λεωοφορεία στο Ηράκλειο.

Ανακοίνωση από τη Νέα Αριστερά

«Λίγες μόλις ημέρες μετά το ναυάγιο στη Χίο, όπου δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια τραγωδία με συμμετοχή μάλιστα του Λιμενικου, έχουμε νέο πολύνεκρο ναυάγιο με πρόσφυγες και μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Τα γεγονότα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα περιστατικά. Η επανάληψή τους αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη - Πλεύρη που δίνει προτεραιότητα στην αποτροπή αντί για τη διάσωση, στην καταστολή αντί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής», σημειώνει και καλεί την κυβέρνηση «να σταματήσει να προβάλλει τα ναυάγια ως μεμονωμένες "αναμενόμενες" και "τυχαίες" τραγωδίες» και «να μην προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες σε "διακινητές", επιλεγμένους στο σωρό».

«Η "εξαφάνιση" της λέμβου στην οποία σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, στη Χίο επιβάλλει τη μέγιστη καχυποψία ότι το Λιμενικό, όπως και στην Πύλο, δεν θέλει να δώσει εξηγήσεις. Ως Νέα Αριστερά ζητάμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο ναυάγια. Η λογοδοσία, στην οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αλλεργία, αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για ένα κράτος δικαίου», καταλήγει η ανακοίνωση.