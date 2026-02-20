Κόβει την ανάσα το βίντεο από το σοκαριστικό τροχαίο στο Σαντιάγο της Χιλής.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν όταν ένα βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο ανατράπηκε και εξερράγη στην πρωτεύουσα Σαντιάγο της Χιλής. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο οδηγός του βυτιοφόρου.

Η εκτροπή του οχήματος φαίνεται ότι οφείλεται σε απώλεια ελέγχου από τον οδηγό, με το βυτιοφόρο να ανατρέπεται και να προκαλεί μια τεράστια έκρηξη στη συνοικία Ρένκα, στα βόρεια προάστια, κοντά σε αυτοκινητόδρομο και βιομηχανική ζώνη. Τα πλάνα που αναρτήθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα έδειχναν φλόγες να υψώνονται από το σημείο και η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα έως 200 μέτρων, προκαλώντας καταστροφή σε περίπου 50 οχήματα.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ ο κυβερνήτης της μητροπολιτικής περιοχής, Κλαούντιο Ορέγο, ανέφερε ότι πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ένας εκ των οποίων φέρει εγκαύματα σε όλο το σώμα και η ζωή του βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ο πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς, σημείωσε ότι συντρίμμια έπεσαν σε τρεις επιχειρήσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να αναφερθούν σοβαρές ζημιές.

