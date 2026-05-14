«Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερείς δραστηριότητα», είπε ο Γεραπετρίτης για την Τουρκία.

Μετά τα δημοσιεύματα πως η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», διπλωματικές πηγές επεσήμαναν πως η Αθήνα έχει καταστήσει σαφή την ανησυχία της στην Άγκυρα, διαμηνύοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των «ήρεμων νερών».

Πάντως, οι ίδιες διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη και ότι «έχουν λειτουργήσει οι δίαυλοι επικοινωνίας».

Στα δημοσιεύματα για το τουρκικό νομοσχέδιο αναφέρθηκε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως «είναι καταδικασμένη να αποτύχει» οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας.

«Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις στο Energy Transition Summit. «Για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη, πρέπει να συνεργαστούμε».

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, δήλωσε ακόμα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συμπληρώνοντας πως «προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε». Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται στον πυρήνα των Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν πολλά φόρα για να εκφράσει πιθανές διαμαρτυρίες, πρόσθεσε.

«Έχουμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες με την Τουρκία και πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, και θα ήταν απόλυτη σπατάλη να έχουμε οπισθοδρόμηση. Η Ελλάδα θα είναι πάντα ένας πολύ ισχυρός και ένθερμος υποστηρικτής της ειρήνης και της ευημερίας», τόνισε ακόμα.

Αναφερόμενος στη νέα εποχή της εξωτερικής πολιτικής, είπε πως «αυτό που κάνεις στην πραγματικότητα είναι να διαμορφώνεις απαντήσεις για όλα τα πιθανά σενάρια. Και αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα όσον αφορά την τουρκική νομοθεσία σχετικά με τη νομιμοποίηση της “Γαλάζιας Πατρίδας”» και υπογράμμισε πως το διεθνές δίκαιο πρέπει να υπερισχύει των εσωτερικών προθέσεων, σκοπών ή οραμάτων.

»Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία έχει σκόπιμα απέχει από την υπογραφή και την κύρωση της UNCLOS, αλλά αυτές οι διατάξεις αποτελούν μέρος του διεθνούς δικαίου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ουσιαστικά δεσμευτικές για όλα τα κράτη, τόσο τα υπογράφοντα όσο και τα μη υπογράφοντα», συνέχισε.

Σε άλλο σημείο, επεσήμανε ότι αν δεν λυθεί το πρόβλημα με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ειδικότερα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ «δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη και ευημερία. Επομένως, προσπαθούμε να εργαστούμε πάνω σε αυτό». Συμπλήρωσε ότι: «Δεν έχουμε συμφωνήσει ως προς το πεδίο εφαρμογής αυτής της συζήτησης, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».