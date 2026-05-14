Στη δεύτερη θέση, πίσω από την Ισπανία, είναι και φέτος παγκοσμίως η Ελλάδα, στις Γαλάζιες σημαίες, με 624 βραβευμένες ακτές.

Στην Ελλάδα βρίσκεται το 14% των βραβευμένων ακτών από τις συνολικά 51 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, παρατηρείται σταθερά ανοδική τάση, με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο.

Η φράση «σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» επιβεβαιώνεται και σε αυτή την περίπτωση, αφού είναι η περιφερειακή ενότητα με τις περισσότερες Γαλάζιες Σημαίες, συνολικά 93. Σε επίπεδο δήμων, στην κορυφή βρίσκεται η Κασσάνδρα, με 32 βραβευμένες ακτές.

Οι περιφερειακές ενότητες με τις περισσότερες Γαλάζιες Σημαίες

Χαλκιδικής 93

Λασιθίου 52

Χανίων 41

Ηρακλείου 37

Λέσβου 31

Οι δήμοι με τις περισσότερες βραβευμένες ακτές

Κασσάνδρας 32

Ρόδου 28

Αγίου Νικολάου 27

Χερσονήσου 25

Νέας Προποντίδας 20

Όσο για τις περιφέρειες, οι περισσότερες παραλίες με Γαλάζια Σημαία βρίσκονται στην Κρήτη 154, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (121) και το Νότιο Αιγαίο (70).

Δείτε ΕΔΩ τον χάρτη με τις βραβευμένες παραλίες.

Όλη η λίστα με τις ακτές που βραβεύθηκαν με Γαλάζια Σημαία