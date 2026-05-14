Στη δεύτερη θέση, πίσω από την Ισπανία, είναι και φέτος παγκοσμίως η Ελλάδα, στις Γαλάζιες σημαίες, με 624 βραβευμένες ακτές.
Στην Ελλάδα βρίσκεται το 14% των βραβευμένων ακτών από τις συνολικά 51 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, παρατηρείται σταθερά ανοδική τάση, με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο.
Η φράση «σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» επιβεβαιώνεται και σε αυτή την περίπτωση, αφού είναι η περιφερειακή ενότητα με τις περισσότερες Γαλάζιες Σημαίες, συνολικά 93. Σε επίπεδο δήμων, στην κορυφή βρίσκεται η Κασσάνδρα, με 32 βραβευμένες ακτές.
Οι περιφερειακές ενότητες με τις περισσότερες Γαλάζιες Σημαίες
- Χαλκιδικής 93
- Λασιθίου 52
- Χανίων 41
- Ηρακλείου 37
- Λέσβου 31
Οι δήμοι με τις περισσότερες βραβευμένες ακτές
- Κασσάνδρας 32
- Ρόδου 28
- Αγίου Νικολάου 27
- Χερσονήσου 25
- Νέας Προποντίδας 20
Όσο για τις περιφέρειες, οι περισσότερες παραλίες με Γαλάζια Σημαία βρίσκονται στην Κρήτη 154, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (121) και το Νότιο Αιγαίο (70).
