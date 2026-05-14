Οι εγκύκλιοι θεωρούνται από τα σημαντικότερα έγγραφα που εκδίδει ένας Πάπας, καθώς καθορίζουν τις βασικές προτεραιότητες της Καθολικής Εκκλησίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή τοποθετείται απέναντι σε μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις.

Την πρώτη του εγκύκλιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να υπογράψει εντός ημερών ο Πάπας Λέων, τοποθετώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στο επίκεντρο των ηθικών και εργασιακών προκλήσεων της νέας βιομηχανικής εποχής.

Σύμφωνα με το Axios, το κείμενο φέρεται να έχει τον τίτλο «Magnifica Humanitas» («Μεγαλειώδης Ανθρωπότητα») και αναμένεται να αποτελέσει τη σαφέστερη μέχρι σήμερα προσπάθεια της Καθολικής Εκκλησίας να θέσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα εργασιακά δικαιώματα και την ηθική στο επίκεντρο της παγκόσμιας κούρσας για την ανάπτυξη της AI.

Η εγκύκλιος εκτιμάται ότι θα υπογραφεί στην επέτειο της ιστορικής εγκυκλίου «Rerum Novarum» του 1891, με την οποία ο Πάπας Λέων ο 13ος είχε διαμορφώσει τη στάση της Εκκλησίας απέναντι στα κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα της βιομηχανικής επανάστασης.

Όπως αναφέρει η γαλλική Le Monde, το νέο κείμενο θα επικεντρώνεται ειδικά στις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στους ανθρώπους και στις συνθήκες εργασίας, επιχειρώντας να εκσυγχρονίσει την κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας για την εποχή της AI.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εγκύκλιος θα τονίζει πως η τεχνολογία πρέπει να παραμένει υποταγμένη στον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο, ενώ τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης οφείλουν να προστατεύουν τους εργαζόμενους, τη δημιουργικότητα και την ηθική ελευθερία του ανθρώπου.

Το Βατικανό δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις πληροφορίες, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή οδηγιών και μηχανισμών εποπτείας για τη χρήση AI εντός της Αγίας Έδρας.

Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης κινδυνεύει να μετατρέψει τον άνθρωπο σε απλό «σύνολο δεδομένων», ενισχύοντας τις κοινωνικές ανισότητες, την παρακολούθηση και ακόμη και τη χρήση αυτόνομων οπλικών συστημάτων.

Παράλληλα, το Βατικανό είχε στηρίξει την πρωτοβουλία «Rome Call for AI Ethics», η οποία προωθεί τη διαφάνεια και την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη της AI.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επιλογή του ονόματος «Λέων» από τον νέο Πάπα δεν είναι τυχαία. Παραπέμπει ευθέως στον Πάπα Λέοντα ΙΓ' και στη βιομηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα, με τον Λέοντα ΙΔ΄ να επιχειρεί να συνδέσει εκείνη την περίοδο κοινωνικών ανακατατάξεων με τη σημερινή επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Άντριου Τσέσνατ, επικεφαλής Καθολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Virginia Commonwealth, δήλωσε ότι ο Πάπας αντιμετωπίζει την AI όχι ως μια απλή τεχνολογική τάση αλλά ως μια νέα βιομηχανική επανάσταση, κατά την οποία πολλές θέσεις εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης ήδη εξαφανίζονται λόγω της αυτοματοποίησης.

«Αυτό θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της παποσύνης του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, αμερικανικοί καθολικοί οργανισμοί και ιδρύματα προετοιμάζονται ήδη για τις επιπτώσεις της AI, ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας, εξετάζοντας τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την ολοένα μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας.

Το μήνυμα του Βατικανού, σύμφωνα με αναλυτές, είναι σαφές: η Καθολική Εκκλησία δεν σκοπεύει να μείνει εκτός της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης.