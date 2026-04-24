Το Βατικανό εντείνει τις πρωτοβουλίες του για την Τεχνητή Νοημοσύνη, θέτοντας ηθικά όρια και προειδοποιώντας για μια παγκόσμια «κρίση αλήθειας».

Την ψηφιακή του άμυνα ενόψει της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης επιδιώκει να ενισχύσει το Βατικανό, με την Αγία Έδρα να προσπαθεί να διαμορφώσει κανόνες και δικλίδες ασφαλείας για την επαλήθευση της πραγματικότητας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και ψηφιακών προκλήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Βατικανό έχει ενισχύσει τις συνεργασίες του στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και έχει προχωρήσει σε πρωτοβουλίες εποπτείας της τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζοντας την άμυνα με τη διπλωματία και την ηθική. Παράλληλα, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή επίσημες κατευθυντήριες γραμμές και μηχανισμοί παρακολούθησης για τη χρήση της AI εντός της Πόλης του Βατικανού. Εκκλησιαστικοί ηγέτες προειδοποιούν ολοένα και περισσότερο για μια «κρίση αλήθειας» που ενισχύεται από το περιεχόμενο που δημιουργείται μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ένα ζήτημα που είχε αναδείξει και ο εκλιπών Πάπας Φραγκίσκος πριν τον θάνατό του.

Τον Φεβρουάριο, ο Πάπας Λέων κάλεσε τους ιερείς να μην χρησιμοποιούν το AI για τη συγγραφή κηρυγμάτων ούτε να επιδιώκουν επιδοκιμασίες μέσω των social media. Όπως τόνισε, «ένα αληθινό κήρυγμα είναι έκφραση πίστης» και η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να μεταδώσει την πίστη με αυθεντικό τρόπο.

Ήδη από πέρυσι, το Βατικανό προχώρησε στην υιοθέτηση ενός από τα πρώτα κρατικού επιπέδου πλαίσια για την Τεχνητή Νοημοσύνη, θέτοντας ως βασικές αρχές την ηθική, τη διαφάνεια και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των συστημάτων. Η πολιτική αυτή ξεκαθαρίζει ότι η τεχνολογία δεν πρέπει ποτέ να υποκαθιστά τον άνθρωπο, αλλά να υπηρετεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Παράλληλα, απαγορεύονται χρήσεις του AI που θα μπορούσαν να χειραγωγήσουν τους ανθρώπους, να προκαλέσουν διακρίσεις ή να απειλήσουν την ασφάλεια, ενώ προβλέπονται αυστηρές εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων και της θεσμικής ακεραιότητας.

Η κινητικότητα αυτή έχει πυροδοτήσει εικασίες, κυρίως στο διαδίκτυο, ότι το Βατικανό ενδέχεται να αναπτύξει ένα είδος «μηχανής αλήθειας», ένα σύστημα δηλαδή που θα πιστοποιεί την εγκυρότητα των πληροφοριών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Παρ’ όλα αυτά, η συζήτηση αποτυπώνει μια πραγματικότητα: το Βατικανό αναδεικνύεται σε ηθικό και θεσμικό αντίβαρο απέναντι στην παραπληροφόρηση που ενισχύεται από την τεχνητή νοημοσύνη, διατηρώντας ταυτόχρονα επιφυλακτική στάση απέναντι στην ίδια την τεχνολογία.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει θετικά όταν προάγει τον άνθρωπο, αλλά ενέχει και τον κίνδυνο να υπονομεύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ραγδαία αύξηση των ψευδών ειδήσεων, καθώς και η δυνατότητα παραποίησης φωνών και βίντεο σε πρωτοφανή βαθμό.

Το Βατικανό δεν έχει τη δύναμη να ελέγξει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, επιδιώκει να επηρεάσει το ποιος θα καθορίζει την αλήθεια σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία. Σε μια περίοδο που κυβερνήσεις και τεχνολογικοί κολοσσοί δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις, η Αγία Έδρα επενδύει στο ηθικό της κύρος, επιχειρώντας να το καταστήσει ισάξιο αντίβαρο απέναντι στη δύναμη των μηχανών.

Με πληροφορίες του Axios