Στόχος το πάγωμα όλων των κεφαλαίων της Τεχεράνης.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ ανακοίνωσε την Παρασκευή στο X ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παγώνει κρυπτονομίσματα αξίας 344 εκατομμυρίων δολαρίων που τηρούνται «σε διάφορα πορτοφόλια που συνδέονται με το Ιράν», καθώς η Ουάσινγκτον προσπαθεί να αυξήσει την πίεση στην Τεχεράνη.

«Παρακολουθούμε τα χρήματα που η Τεχεράνη προσπαθεί απεγνωσμένα να απομακρύνει από τη χώρα και στοχεύουμε σε όλες τις οικονομικές γραμμές ζωής που συνδέονται με το καθεστώς», δήλωσε ο κ. Μπέσεντ στο μήνυμά του.

Στόχος είναι να «υποβαθμιστεί συστηματικά η ικανότητα της Τεχεράνης να παράγει, να μετακινεί και να επαναπατρίζει κεφάλαια», πρόσθεσε.

