Ποια μπριγάδα θα επιστρέψει στο σπίτι του MasterChef 10 με τη γλυκιά γεύση της νίκης, έχοντας κερδίσει έναν ακόμα πολύτιμο πόντο;

Η μαγειρική «μητέρα των μαχών» του MasterChef 10 ανάμεσα στην Κόκκινη και στη Μπλε μπριγάδα, με στόχο την απόλυτη επικράτηση, συνεχίζεται και η αγωνία κορυφώνεται!

Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί τέσσερις δοκιμασίες και έχουν δοθεί τέσσερις από τους συνολικά δέκα πόντους, που διεκδικούν οι δύο μπριγάδες. Η απαιτητική αυτή αναμέτρηση βρίσκεται στη μέση της διαδρομής της, με τέσσερις ακόμη ημέρες και έξι πολύτιμους πόντους να απομένουν.

Στο τέλος της «μητέρας των μαχών», ποια μπριγάδα θα αποχωρήσει από τον διαγωνισμό και ποια θα συνεχίσει την πορεία της; Ποιοι θα διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό του MasterChef 10; Εκεί, ο 2ος φιναλίστ θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ, ενώ ο μεγάλος νικητής, τον τίτλο, το τρόπαιο και το έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Απόψε, Τετάρτη 10 Ιουνίου, πριν από την έναρξη της θρυλικής δοκιμασίας του Τοίχου, οι δύο μπριγάδες θα μάθουν το αποτέλεσμα της χθεσινής αναμέτρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη λίμνη Μαραθώνα. Στη συνέχεια θα λάβουν μέρος στην εμβληματική δοκιμασία για γερά νεύρα, που άλλοι λατρεύουν και άλλοι απλά λατρεύουν να… μισούν και απαιτεί από τα μέλη των δύο μπριγάδων απόλυτη προσήλωση, ψυχραιμία και άψογη συνεργασία.

{https://www.youtube.com/watch?v=46EiGITU2wo}

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Οι δύο μπριγάδες καλούνται να δημιουργήσουν τρία πιάτα με τα παρακάτω βασικά υλικά:

• Ορεκτικό με μύδια

• Κυρίως με κοκοράκι

• Γλυκό με χαμομήλι

Ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους θα είναι 120 λεπτά και οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να ετοιμάσουν τρία πρωτότυπα πιάτα και τρία πανομοιότυπα αντίγραφά τους. Όπως συμβαίνει κάθε φορά, η δοκιμασία του Τοίχου φέρνει τους διαγωνιζόμενους στα όριά τους. Κάποιοι καταφέρνουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, ενώ άλλοι «λυγίζουν» στην πίεση της στιγμής και κάνουν λάθη, που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά και να κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=S3xrvLLHpHM}

Ποια μπριγάδα θα επιστρέψει στο σπίτι του MasterChef 10 με τη γλυκιά γεύση της νίκης, έχοντας κερδίσει έναν ακόμα πολύτιμο πόντο;