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Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Σούπερ Ήρωες».

Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Τετάρτη 10 Ιουνίου – Επεισόδιο 28

Ο Βασίλης προσπαθεί να στήσει κρυφά μια υπηρεσία ντελίβερι και αποφασίζει να βάλει στο κόλπο την Έφη και τον Σπύρο.

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Στην ίδια βάρδια, η μαμά του Ζαχαρία, η κύρια Τούλα, κάνει μια αιφνίδια επίσκεψη στον γιο της για να του φέρει μερικά τάπερ και για να ανακατευτεί στον χωρισμό του με τη Σταυρούλα.

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Στο μανάβικο, ο Αντώνης κάνει κρυφά συνεντεύξεις για υποψήφιους συγκατοίκους μέχρι που καταλήγει με μια απρόσμενη συγκάτοικο.

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Τέλος, στο χασάπικο η Χαριστέλλα προσπαθεί να αναζωπυρώσει τη σχέση μίσους και πάθους που έχει με τον Δημήτρη με αφορμή μια χαλασμένη μηχανή κιμά.

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Guest: Αλεξάνδρα Παντελάκη