Για την αγάπη της στο αστυνομικό ρεπορτάζ μίλησε η Αγγελική Νικολούλη.

Η Αγγελική Νικολούλη, βρέθηκε στην Πάτρα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου της και στη συνέχεια παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις που προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno».

Η ερευνήτρια και δημοσιογράφος που ασχολείται ενεργά με το αστυνομικό ρεπορτάζ και παρουσιάζει το «Φως στο Τούνελ» επί 31 χρόνια, μίλησε για την αγάπη της προς το επάγγελμά της.

Όπως εξήγησε κατά τη διάρκεια της καριέρας της, υπήρξαν απειλές, ωστόσο κατάφερε να παρακάμψει το φόβο με απώτερο σκοπό να ρίξει φως σε κάθε υπόθεση.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», να επιστρέψει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, για 32η φορά.

Μιλώντας για την απόφασή της να ακολουθήσει το αστυνομικό ρεπορτάζ δήλωσε: «Όταν μπήκα στο αστυνομικό ρεπορτάζ ήξερα ότι θα δω την άλλη πλευρά της ζωής και ήθελα να μπω σε αυτό για να δώσω φως, στο βαθμό που μπορούσα».

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Παράλληλα, εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει δεχτεί και άλλες προτάσεις, ωστόσο επέλεξε να συνεχίσει το έργο της σε αυτό που έχει αναλάβει:

«Αγαπάω το αστυνομικό ρεπορτάζ. Τυχαίνει να είμαι και πρώτη ελληνίδα αστυνομική ρεπόρτερ. Μ’ αρέσει. Με γεμίζει είχα προτάσεις ανά καιρούς να κάνω και κάτι άλλο αλλά έμεινα πιστή στο «Τούνελ» ψάχνοντας το φως. Είναι 31 χρόνια αυτή η εκπομπή, και απ’ ότι βλέπω συνεχίζουμε!».

Στην ερώτηση σχετικά με το αν έχει δεχτεί ποτέ απειλές λόγω του αντικειμένου ενασχόλησής της, ανέφερε: «Έχουν υπάρξει σοβαρές απειλές. Αλλά, αυτό, δεν δένει με τον φόβο, γιατί εγώ έχω παραμερίσει το φόβο και συνεχίζω τη δουλειά μου».

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Στην συνέχεια, απάντησε καταφατικά στο ερώτημα σχετικά με το αν της έχουν γίνει προτάσεις ώστε να ασχοληθεί με την πολιτική. Όπως εξήγησε είναι κάτι που δεν την ενδιαφέρει: «Με ενδιαφέρει η κοινωνία και ο συνάνθρωπός μου, να δώσω έναν αγώνα».

Κλείνοντας, εστίασε στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να πλαισιώνει και να δημιουργεί ένα βιβλίο: «Τα βιβλία μου βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Σα βάση το κάθε βιβλίο έχει τη δημοσιογραφική έρευνα, η λογοτεχνία θα δώσει το χρώμα. Θέλω να σέβομαι και τους αναγνώστες. Δεν θέλω να εκθέσω πρόσωπα μέσα σε ένα βιβλίο, ενώ μου δίνεται η δυνατότητα να δώσω και άλλες λεπτομέρειες μέσα σε ένα βιβλίο, δεν θέλω να εκτεθούν ποτέ πρόσωπα που έχουν παίξει έναν βασικό ρόλο».

Υπενθυμίζεται, ότι η Αγγελική Νικολούλη έχει συγγράψει πέντε βιβλία, τα οποία βασίζονται σε αληθινές ιστορίες που η ίδια έχει ερευνήσει και φέρει στο φως.