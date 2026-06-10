Η Κατερίνα Βρανά, μίλησε για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις για άτομα με αναπηρία.

Με μία ιδιαίτερη ανάρτηση θέλησε να μοιραστεί η Κατερίνα Βρανά τα όσα βίωσε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατά την επιστροφή της από την Αυστραλία.

Στην δημοσίευση που έκανε το βράδυ της Δευτέρας, ανέφερε ότι λόγω καθυστέρησης του αεροπλάνου έχασε την πτήση με την οποία θα ερχόταν στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε αναμονή.

Όπως εξήγησε την παρότρυναν να επιβιβαστεί στην πτήση που θα αναχωρούσε μία τα ξημερώματα παρόλο που νωρίτερα υπήρχαν και άλλα δρομολόγια, ενώ κατά τη διάρκεια της αναμονής δεν της δόθηκε αναπηρικό αμαξίδιο με αποτέλεσμα να καθίσει στο πάτωμα.

Το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», και μέσω του ρεπορτάζ έγινε γνωστό ότι θα ζητήσει αποζημίωση.

«Ναι, κάθισα στο πάτωμα, γιατί δεν μπορώ να κάθομαι τόση ώρα όρθια. Εκτός όλων των άλλων, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, τα πατώματα των αεροδρομίων δεν είναι τόσο καθαρά. Αυτοί που προσφέρουν υπηρεσίες για ανάπηρους σε πάνε κάπου σε αφήνουν και φεύγουν. Όταν με πήγαν στο κέντρο που βοηθάν ανθρώπους ανάπηρους να κάνουν transfer και φύγανε, με άφησαν χωρίς αμαξίδιο. Όταν τους είπα ότι πρέπει να αλλάξω πτήση μου να πάω στο transfer desk, μου λέει είναι εδώ δίπλα, ούτε 50 μέτρα. Λέω με τα πόδια; Βρες μου αμαξίδιο. Μου είπαν ότι δεν έχουν αυτή τη στιγμή…».

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Και συμπλήρωσε: «Συνήθως, με αυτά γελάω, βρίσκω πάντα το χιούμορ. Αλλά εχθές με εγκατέλειψε το χιούμορ και έβαλα κάτι φωνές. Μου έλεγαν να σταματήσω… Και μετά δεν μου μιλούσαν για μισή ώρα, μου κρατούσαν μούτρα…».

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