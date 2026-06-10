Η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για τις αλλαγές στο σώμα της μετά τη γέννα.

Τις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στο σώμα της μετά τη γέννηση της κόρης της αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της. Η παρουσιάστρια, που έγινε μητέρα στις 3 Απριλίου, αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις δυσκολίες προσαρμογής στη νέα εικόνα του σώματός της.

Με αφορμή μια πρόσφατη φωτογράφιση με μαγιό, εξήγησε πως ήταν η πρώτη φορά που φόρεσε μαγιό μετά την εγκυμοσύνη και παραδέχτηκε ότι ένιωσε έντονη αμηχανία. Όπως είπε, παρά το γεγονός ότι στην τηλεόραση δείχνει αδύνατη, διαπιστώνει σημαντικές αλλαγές στο σώμα της, ενώ αρκετά από τα ρούχα της δεν της εφαρμόζουν πλέον όπως παλιά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους συνεργάτες της, αναρωτήθηκε αν παρόμοιες εμπειρίες βιώνουν οι περισσότερες γυναίκες μετά τον τοκετό, λαμβάνοντας την απάντηση ότι πρόκειται για μια συνηθισμένη κατάσταση της περιόδου μετά την εγκυμοσύνη.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε επίσης σε αναρτήσεις που είδε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Άννα Πρέλεβιτς, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τη φυσική της κατάσταση μετά τη γέννηση διδύμων. Όπως ανέφερε, εντυπωσιάστηκε από την εικόνα της και σχολίασε πόσο διαφορετικά μπορεί να ανταποκρίνεται κάθε σώμα μετά από μια εγκυμοσύνη.

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