Ο Γιώργος Χρυσοστόμου βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» και μίλησε με ειλικρίνεια για στιγμές που σημάδεψαν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική του πορεία.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου αποκάλυψε ότι από πολύ μικρή ηλικία βγήκε στην αγορά εργασίας, καθώς οι γονείς του τον ενθάρρυναν να εργάζεται τα καλοκαίρια. Όπως ανέφερε, έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις, από ορνιθοτροφείο και συνεργείο αυτοκινήτων μέχρι φαρμακείο και νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Οι εμπειρίες αυτές, όπως είπε, τον έκαναν να συνηθίσει στη δουλειά από νωρίς, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ακόμη και σήμερα να απολαύσει τις διακοπές του.

Αναφερόμενος στα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, παραδέχθηκε ότι η γρήγορη επαγγελματική επιτυχία τον έκανε να πιστέψει πως ήταν ανώτερος από τους άλλους. Περιέγραψε τον νεότερο εαυτό του ως αλαζόνα και επηρμένο, τονίζοντας ότι χρειάστηκαν δύσκολες εμπειρίες για να αναθεωρήσει τη στάση του και να επανέλθει στην πραγματικότητα.

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Ο ηθοποιός εξήγησε πως για αρκετά χρόνια βρέθηκε στο περιθώριο του χώρου, κάτι που σήμερα θεωρεί αποτέλεσμα της δικής του συμπεριφοράς. Όπως ανέφερε, πέρασε από τη φάση όπου θεωρούσε υπεύθυνους τους άλλους για όσα του συνέβαιναν, μέχρι να φτάσει στην αυτοκριτική και την ανάληψη ευθύνης για τις επιλογές του.

Παράλληλα, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την ψυχοθεραπεία και τις προσπάθειες που καταβάλλει ώστε να ζει περισσότερο στο παρόν. Εξομολογήθηκε ότι συχνά δυσκολεύεται να χαρεί τα επιτεύγματά του και αναφέρθηκε στην ανηδονία που βιώνει, ενώ σημείωσε πως μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία προσπαθεί να αναγνωρίζει και να εκτιμά όσα έχει καταφέρει.

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Τέλος, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει με τη θεραπεύτριά του το ενδεχόμενο να διαθέτει ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, καταλήγοντας, όπως είπε, στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για κάτι που τον χαρακτηρίζει.

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