Η τρυφερή εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου για την οικογένειά της.

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής φαίνεται πως απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς τον Απρίλιου του 2026 έγινε μητέρα για πρώτη φορά, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η παρουσιάστρια του Alpha τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται για διακοπές στην Πάρο και το ζευγάρι έχει μαζί του την κόρη τους, την μικρή Ξένια.

Το βράδυ της Πέμπτης, η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε μία άκρως συγκινητική εξομολόγηση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media.

Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στον χρόνο που πέρασε, εξέφρασε την ευτυχία της, τονίζοντας ότι πλέον αισθάνεται πιο πλήρης από ποτέ.

Συγκεκριμένα, αναρτώντας μία φωτογραφίας σε Instagram story περιέγραψε τα συναισθήματά της, αναφέροντας:

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«Είναι δέκα το βράδυ. Στο νησί. Ξαπλωμένη δίπλα στην μπεμπούλα μου… Αν μου έλεγαν πριν έναν χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν… Κι όμως… Μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα και δεν θυμάμαι να έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη. Πιο πλήρης… Μερικές φορές η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο. Απλώς κοιμάται δίπλα σου».

Η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι στις 3 Απριλίου του 2026, και πλέον μαζί με τον σύντροφό της, έχουν αλλάξει σελίδα στην κοινή τους ζωή.