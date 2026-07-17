Γιατί όλοι μιλούν για τα κορεάτικα αντηλιακά – Η διαφορά που κάνει τα προϊόντα τους ξεχωριστά.

Τα κορεάτικα αντηλιακά έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία τα τελευταία χρόνια, καθώς επαινούνται για την ελαφριά υφή τους, τις φιλικές προς το δέρμα συνθέσεις και την προηγμένη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία σε σύγκριση με πολλά προϊόντα που κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όμως, είναι πραγματικά τόσο αποτελεσματικά;

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Consumer Reports δείχνει ότι η απάντηση είναι καταφατική. Οι ερευνητές δοκίμασαν αντηλιακά από κορεάτικες εταιρείες καλλυντικών, όπως οι Beauty of Joseon, Innisfree και Round Lab, και τα συνέκριναν με αντίστοιχα προϊόντα των ίδιων εταιρειών που περιείχαν μόνο συστατικά εγκεκριμένα από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA).

«Αυτό που διαπιστώσαμε σε κάθε περίπτωση ήταν ότι η κορεάτικη σύνθεση ήταν πιο αποτελεσματική από την αμερικανική στην προστασία τόσο από τις ακτίνες UVA όσο και από τις ακτίνες UVB», δήλωσε η Trisha Calvo, αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος υγείας και διατροφής του Consumer Reports.

Σε τι διαφέρουν τα κορεάτικα αντηλιακά;

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο FDA αντιμετωπίζει τα αντηλιακά ως φαρμακευτικά προϊόντα, γεγονός που σημαίνει ότι η έγκριση νέων φίλτρων υπεριώδους προστασίας απαιτεί μια μακρά και δαπανηρή διαδικασία. Αντίθετα, στη Νότια Κορέα και σε πολλές άλλες χώρες, τα αντηλιακά ταξινομούνται ως καλλυντικά προϊόντα, γεγονός που επιτρέπει την ταχύτερη εισαγωγή νέων συστατικών στην αγορά.

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«Τα αυθεντικά κορεάτικα αντηλιακά χρησιμοποιούν συστατικά που δεν έχουν εγκριθεί στις ΗΠΑ για τη μείωση της έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία», ανέφερε η Calvo. Έτσι, οι εταιρείες εκτός ΗΠΑ μπορούν συχνά να χρησιμοποιούν μεγαλύτερη ποικιλία φίλτρων UV, επιτυγχάνοντας πιο εξελιγμένες συνθέσεις.

Η αίσθηση στο δέρμα

Παρά τις διαφορές στις συνθέσεις, οι συμμετέχοντες στις δοκιμές ανέφεραν ότι τα αμερικανικά αντηλιακά ήταν εξίσου ευχάριστα στη χρήση με τα κορεάτικα. Οι αξιολογητές δήλωσαν ότι εξεπλάγησαν, καθώς εντόπισαν μικρές μόνο διαφορές μεταξύ των δύο κατηγοριών όσον αφορά την υφή και την εφαρμογή.

Προσοχή στις αγορές από το εξωτερικό

Το Consumer Reports σημειώνει ότι είναι δυνατό να αγοράσει κανείς κορεάτικα αντηλιακά από διεθνείς ηλεκτρονικούς πωλητές όπως έγινε και στη συγκεκριμένη έρευνα, όμως υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Τα προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό ενδέχεται να σταματήσουν στα σύνορα και ακόμη και να κατασχεθούν από τις τελωνειακές αρχές, καθώς ορισμένα συστατικά που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση στις ΗΠΑ. Συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι τα κορεάτικα αντηλιακά διαθέτουν πλεονεκτήματα χάρη στα πιο σύγχρονα φίλτρα UV που μπορούν να χρησιμοποιούν, ενώ παράλληλα προσφέρουν ελαφριές και άνετες συνθέσεις που έχουν κερδίσει την προτίμηση πολλών καταναλωτών παγκοσμίως.

Πηγή: wtop.com