Η έρευνα επιχειρεί μια συνολική χαρτογράφηση των διαθέσιμων δημόσιων υπηρεσιών, καταγράφοντας σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα.

Μια αναλυτική εικόνα για την κατάσταση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών ψυχικής φροντίδας στη χώρα παρουσιάζει η νέα έρευνα του Eteron, αναδεικνύοντας τις σημαντικές προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το σύστημα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα.

Η μελέτη επιχειρεί μια συνολική χαρτογράφηση των διαθέσιμων δημόσιων υπηρεσιών, καταγράφοντας ελλείψεις σε προσωπικό, προβλήματα στη λειτουργία των δομών, καθώς και σημαντικές γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες στην πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες ψυχικής φροντίδας.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το δημόσιο σύστημα ψυχικής υγείας παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες σε πολλαπλά επίπεδα.

Μεταξύ των σημαντικότερων διαπιστώσεων είναι ότι λιγότερα από τα μισά από τα 126 δημόσια νοσοκομεία της χώρας διαθέτουν ψυχιατρικό τμήμα, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης των ασθενών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Παράλληλα, στα Νευροψυχιατρικά Θεραπευτήρια καταγράφεται αισθητή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα στην τελευταία πενταετία. Ο αριθμός των γιατρών έχει μειωθεί κατά 4%, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό εμφανίζει ακόμα μεγαλύτερη υποχώρηση, της τάξης του 15%, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία των δομών.

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Υψηλά ποσοστά ακούσιων νοσηλειών

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και το ποσοστό των ακούσιων νοσηλειών, το οποίο κυμαίνεται από 57% έως και 75%.

Τα ποσοστά αυτά είναι πολλαπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου, στοιχείο που, σύμφωνα με την έρευνα, αναδεικνύει διαχρονικές αδυναμίες στην έγκαιρη παρέμβαση, την κοινοτική φροντίδα και την πρόληψη.

Σημαντικές ελλείψεις προσωπικού

Η έρευνα καταγράφει επίσης σοβαρά προβλήματα στελέχωσης σε βασικούς φορείς ψυχικής υγείας.

Ανάμεσα στις δομές που αντιμετωπίζουν σημαντικά κενά προσωπικού περιλαμβάνονται το Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο, αλλά και το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, γεγονός που επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την ταχύτητα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η παιδοψυχιατρική βασίζεται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα

Ακόμη πιο έντονα εμφανίζονται τα προβλήματα στον τομέα της παιδοψυχιατρικής.

Η έρευνα επισημαίνει ότι έως και το 90% των αναγκών καλύπτεται από ιδιωτικές υπηρεσίες, ενώ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπηρετούν μόλις περίπου 70 παιδοψυχίατροι για ολόκληρη τη χώρα.

Η συγκεκριμένη εικόνα δημιουργεί σημαντικές ανισότητες στην πρόσβαση των παιδιών και των οικογενειών τους σε εξειδικευμένη φροντίδα, ιδιαίτερα για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα.

Ανάγκη για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος ψυχικής υγείας

Στα συμπεράσματά της, η έρευνα του Eteron υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, καλύτερο σχεδιασμό και ανάπτυξη των κοινοτικών δομών.

Παράλληλα, επισημαίνεται η σημασία μιας συνολικής αλλαγής του μοντέλου φροντίδας, με επίκεντρο την αποασυλοποίηση, την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

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