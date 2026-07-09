Ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος δηλώνει ότι «σίγουρα ή μάλλον» θα ψηφίσει το κόμμα που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να «χαμηλώσει» τη διείσδυση που θα έχει στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας το κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, οι τάσεις της MRB αποτυπώνουν μια άλλη διάσταση, η οποία μόνο απαρατήρητη δεν μπορεί να περάσει από το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 27,1% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές δηλώνει ότι «σίγουρα ή μάλλον» θα ψήφιζε το κόμμα που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, το οποίο αναδεικνύει ότι ο Αντώνης Σαμαράς εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικά ερείσματα στη βάση του κυβερνώντος κόμματος.

Το στοιχείο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Παράλληλα, σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, τον Δεκέμβριο του 2025, η πρόθεση ψήφου προς το υπό ίδρυση κόμμα εμφανίζει άνοδο, καθώς τότε το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφωνόταν στο 19,9%.

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Με άλλα λόγια, πριν ακόμη ο Αντώνης Σαμαράς ανοίξει τα χαρτιά του, καταγράφει σημαντική αύξηση της επιρροής του στο εκλογικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Κι αν συμβαίνει αυτό τώρα, ποια ακριβώς θα είναι τα αντίστοιχα νούμερα μετά τις επίσημες ανακοινώσεις;