«Ο κ. Γεωργιάδης είναι ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί. Η ΝΔ κουβαλάει στην πλάτη της ένα σκάνδαλο την εβδομάδα», δήλωσε ο Νίκος Παππάς.

«Όποιος έρθει στη συνεδρίαση οφείλει να εκφράσει άποψη για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Και να το κάνει για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, όχι άλλου κόμματος», δήλωσε ο Νίκος Παππάς,μιλώντας στην ΕΡΤnews. Λίγο νωρίτερα είχε πει ότι «εκφεύγει των ορίων της ηθικής» να συμμετάσχει στη διαδικασία κάποιο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, να ψηφίσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο «ψυγείο» και σε δυο μέρες να παραιτηθεί για να πάει σε άλλο κόμμα. «Αυτό δεν είναι, θεωρώ, ούτε προτιμητέο ούτε και επιλογή της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε επίσης.

Ο βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών σημείωσε ότι μετά την απόφαση της 6ης Ιουνίου «υπήρξαν εμφατικές δηλώσεις και από τον Αλέξη Τσίπρα και από εκπροσώπους του κόμματός του και αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική με όρους τυφλόμυγας». Προσθέτοντας αμέσως μετά ότι «ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό ότι για να συναντηθεί κάποιος μαζί του πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της προσωπικής διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα συντεταγμένο κόμμα».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει στις εκλογές με τη συμμαχία που θα καταφέρει να οικοδομήσει». Προανήγγειλε, μάλιστα, την κατάθεση πρότασης στην Κ.Ε., η οποία θα υπηρετεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου για «ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και συμμάχων, με όσους θέλουν και όσους μπορούν». Υποστήριξε, ακόμη, ότι απαιτείται «μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας».

Στη συνέχεια, αφού άσκησε κριτική για τη μη δημοσιοποίηση της επικαιροποιημένης λίστας των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, ζήτησε να προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Κληθείς να σχολιάσει τη δημόσια διαφωνία μεταξύ Νέας Αριστεράς και ΕΛΑΣ μετά τη δήλωση του Φ. Κουτεντάκη, τομεάρχη Οικονομικών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είπε ότι ο ΦΠΑ δεν είναι βέβαιο ότι πρέπει να μειώνεται, ο Νίκος Παππάς σημείωσε: «Υπάρχει ο τρόπος και με τις δημοσιονομικές εξελίξεις και, βεβαίως, με τον δημοσιονομικό κανόνα για τέτοιες παρεμβάσεις, για μείωση των έμμεσων φόρων». Είπε δε ότι «αν παγιωθεί αυτή η θέση ως θέση της ΕΛΑΣ, θα είναι μια μετατόπιση από τις θέσεις που παραδοσιακά έχουμε εκφράσει. Θα αρχίσει, επίσης, να εξηγείται η διαφορετική πορεία και με όρους προγραμματικούς».

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Κλείνοντας, απάντησε στον Άδωνι Γεωργιάδη και σε όσα είπε για τους Ποινικούς Κώδικες, τονίζοντας: «Ο κ. Γεωργιάδης είναι ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί. Η ΝΔ κουβαλάει στην πλάτη της ένα σκάνδαλο την εβδομάδα». Για να συνεχίσει: «Αν νομίζουμε ότι ο αντίπαλος, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα κατεβάσει τους τόνους απέναντί μας ή ότι θα υπάρχει μια ελεγχόμενη σύγκρουση στην πορεία προς τις εκλογές, αν παρουσιάσουμε μια διαφορετική εκδοχή της Αριστεράς, αυτό διαψεύδεται. Ο πόλεμος θα είναι ανελέητος και στο κέντρο του θα έχει την κατασυκοφάντηση της διακυβέρνησης 2015-2019. Είναι στρατηγικό λάθος να σχετικοποιούμε εμείς την παρουσία και την υπεράσπιση της διακυβέρνησής μας».

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