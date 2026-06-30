«Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, ακόμα και σε στελεχιακό επίπεδο, που περιμένει ένα σήμα αυτοπεποίθησης και καθόδους στις εκλογές», είπε ο Νίκος Παππάς.

«Δεν είναι νοητό να έρθουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν προσδοκίες για την ενίσχυση άλλου κόμματος και να υπαγορεύσουν πολιτική στον ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε είναι σωστό να δίνουμε μία αίσθηση ότι υπάρχουν μέλη με “διπλή υπηκοότητα”», δήλωσε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στον Alpha Radio, ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως επισήμανε, η επερχόμενη συνεδρίαση του οργάνου αποτελεί ευκαιρία για την ανασυγκρότηση του κόμματος, με καθαρούς πολιτικούς ρόλους, συλλογική λειτουργία και ενιαία στρατηγική.

Ο βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα του κόμματος επανέλαβε την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ηγεσίας, σημειώνοντας ότι «θα ήταν ευχής έργον για τον χώρο να βελτιώσουμε τη συμπεριληπτική και συλλογική λειτουργία». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, με οργανωμένες τις δυνάμεις του […] Πρέπει να έχουμε μία διάταξη μάχης, η οποία με αξιοπιστία μπορεί να υπηρετήσει τη γραμμή της καθόδου στις εκλογές», τόνισε. Όπως ανέφερε, το κόμμα θα δώσει τη μάχη, αξιοποιώντας «σε όλο του το φάσμα το προγραμματικό οπλοστάσιο, το οποίο αγγίζει τα προβλήματα, τιμώντας ταυτόχρονα την πορεία που ανέδειξε την ιστορική Αριστερά σε κυβερνώσα δύναμη».

Κλείνοντας, ο Νίκος Παππάς υπογράμμισε ότι «υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, ακόμα και σε στελεχιακό επίπεδο, που περιμένει ένα σήμα αυτοπεποίθησης και καθόδους στις εκλογές», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα θα ενεργοποιήσει ξανά δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα της παράταξης.

Ο Πολάκης ζητά την παραίτηση Φάμελλου

Την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Παύλος Πολάκης. Ο βουλευτής Χανίων ζητά, παράλληλα, την άμεση επάνοδό του στην ΚΟ του κόμματος, την εκλογή νέου προέδρου της ΚΟ, την άμεση σύγκλιση της ΚΕ και την άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

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Αναλυτικά η ανάρτησή του Παύλου Πολάκη:

«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:

1. Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

2. Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών)

3. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:

α. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.

4. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου».