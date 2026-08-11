Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον αρμόδιο υπουργό ενημέρωση σχετικά με τα άμεσα μέτρα που προτίθεται να λάβει το υπουργείο και η διοίκηση του νοσοκομείου για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης αντιμετώπισης των επειγόντων περιστατικών που απαιτούν αξονική τομογραφία.

Την καταγγελία των εργαζομένων του «Αττικόν» ότι και οι δύο τομογράφοι του νοσοκομείου τέθηκαν εκτός λειτουργίας αναδεικνύουν με ερώτησή τους προς τον υπουργό Υγείας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία της προέδρου της ΚΟ, Ρένας Δούρου.

Όπως αναφέρουν, «Χωρίς λειτουργικό αξονικό τομογράφο βρίσκεται το ΠΓΝ "Αττικόν", προκαλώντας σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σχετικά με την ετοιμότητα και την ασφάλεια των ασθενών του νοσοκομείου που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας και όχι μόνο». Αφορμή της Ερώτησης ήταν «σχετική καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων Π.Γ.Ν. "Αττικόν" "Αναγέννηση" όπου αναφέρεται ότι και οι δύο αξονικοί τομογράφοι του νοσοκομείου τέθηκαν ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα δε με την ίδια καταγγελία, η εταιρεία που έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης δεν έχει ενημερώσει για το πότε θα αποκατασταθούν οι βλάβες».

«Με δεδομένο ότι η αξονική τομογραφία αποτελεί κρίσιμη διαγνωστική εξέταση για την άμεση αξιολόγηση πολλών επειγόντων και δυνητικά απειλητικών για τη ζωή περιστατικών», ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ ζητά από τον αρμόδιο υπουργό, μεταξύ άλλων, ενημέρωση σχετικά με τα άμεσα μέτρα που προτίθεται να λάβει το υπουργείο και η διοίκηση του νοσοκομείου για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης αντιμετώπισης των επειγόντων περιστατικών που απαιτούν αξονική τομογραφία όσοι οι δύο αξονικοί τομογράφοι είναι εκτός λειτουργίας. Ζητά επίσης ενημέρωση για τους προβλεπόμενους χρόνους ανταπόκρισης και αποκατάστασης βλάβης και για τις κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σχετική σύμβαση.

Θέτει τέλος το ζήτημα του ποιος έχει τελική ευθύνη για τη διασφάλιση της ετοιμότητας του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» ως νοσοκομείου γενικής εφημερίας, όταν, όπως αναφέρουν, «κρίσιμος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, όπως οι αξονικοί τομογράφοι, τίθενται εκτός λειτουργίας», ρωτώντας συγκεκριμένα «ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ώστε να διασφαλιστεί στην πράξη η ασφάλεια των ασθενών και η απρόσκοπτη λειτουργία της εφημερίας».