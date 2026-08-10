Από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στο οικισμό του Αγίου Στυλιανού.

Δημοσιογράφος της ΕΡΤ που μετέδιδε το πρωί τις εξελίξεις από τη φωτιά στον Κουβαρά Αττικής, άφησε για λίγο το μικρόφωνο προκειμένου να σώσει μια χελώνα που βρισκόταν σε κίνδυνο.

Το περιστατικό κατέγραψε κάμερα της ΕΡΤ.

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Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά περίπου στις 08:00 είναι βελτιωμένη και πλέον οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων, εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στο οικισμό του Αγίου Στυλιανού.