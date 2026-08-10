«Η συνέχεια στις θεσμικές πρωτοβουλίες εντός και εκτός της χώρας και στον αγώνα για προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας», τονίζει ο Χρήστος Σπίρτζης.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο «κουκούλωμα» του σκανδάλου των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ευάγγελου Μπακέλα, να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, αίτημα που είχαν καταθέσει ο Αντώνης Σαμαράς, ο Χρήστος Σπίρτζης και ο δικηγόρος 13 θυμάτων του Predator.

«Ο φόβος και η δειλία τους, τους οδηγεί να ευτελίζουν ανώτατους εισαγγελείς, ώστε να λειτουργούν ως δικολάβοι πολιτικάντηδες, εν μέσω Αυγούστου», σχολιάζει σε ανάρτησή του ο πρώην υπουργός Χ. Σπίρτζης, υπογραμμίζοντας: «Η συνέχεια στις θεσμικές πρωτοβουλίες εντός και εκτός της χώρας και στον αγώνα για προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Φοβισμένοι και Δειλοί

Από τους εκατοντάδες ανθρώπους, που αποδεδειγμένα παρακολουθηθήκαμε είτε από την ΕΥΠ είτε από το λογισμικό Predator, δηλώσαμε στήριξη της κατηγορίας μόνο τρεις, ο Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος, ο Νίκος Ανδρουλάκης τότε ευρωβουλευτής και υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εγώ, πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και κατά την περίοδο των παρακολουθήσεων Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, υπεύθυνος και για τα θέματα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο καθένας από τον επαγγελματικό ή θεσμικό ρόλο που είχε στο ακροατήριο της δίκης των υποκλοπών, καταθέσαμε διαφορετικές πτυχές των λόγων που υπήρχαν για να επιχειρήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να παρακολουθήσει τον καθένα από εμάς, αφού ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Ζήσης είχε απορρίψει κάθε εμπλοκή της ΕΥΠ, στην χρήση του παράνομου λογισμικού Predator.

Στην δίκη των, κατά την κυβέρνηση, «ιδιωτών που χρησιμοποιούσαν το παράνομο λογαριασμό στη χώρα μας» έθεσα το θέμα της κατασκοπείας, ως όφειλα από τις θεσμικές θέσεις που υπηρέτησα και κυρίως του Πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καταθέτοντας απόρρητα mail, που σχετίζονταν με εθνικά συμφέροντα. Το δικαστήριο προς τιμήν του, εκτός από τις βαριές ποινές που καταλόγισε στους κατηγορούμενους, αξιολόγησε τα στοιχεία που κατέθεσα για το αδίκημα της κατασκοπείας και αποφάσισε να παραπέμψει προς διερεύνηση το αδίκημα της κατασκοπείας στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Ο τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλας, εμπλεκόμενος ο ίδιος στις παρακολουθήσεις, ως αρμόδιος εισαγγελέας στην ΕΥΠ, εντός λίγων ημερών, δεν δίστασε παρότι εμπλεκόμενος, να απορρίψει την απόφαση του δικαστηρίου, για το θέμα της κατασκοπείας, επικαλούμενος ότι δεν είχε εξετασθεί το κινητό μου και ότι τα mail που κατέθεσα μπορεί να μην υπήρχαν στο κινητό μου αλλά μόνο στον Υπολογιστή μου.

Ξεπερνώντας κάθε τεχνική αιτιολόγηση, που εκ των πραγμάτων καθιστά έωλο ως γελοίο τον ισχυρισμό του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, κατέθεσα στις 7 Μαΐου νέα στοιχεία, φωτογραφίες αρχεία από το κινητό μου, των απόρρητων mail, που ανατρέπουν τον ισχυρισμό του κ. Τζαβέλλα ότι δεν υπήρχαν στο κινητό μου, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης και την έρευνα σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της κατηγορίας για κατασκοπεία. Ταυτόχρονα κατέθεσα αίτημα εξαίρεσης του κ. Τζαβέλλα, από την διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών.

Στις 7 Αυγούστου, τρεις μήνες μετά, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Μπακέλας, αρχειοθετεί εκ νέου το θέμα της κατασκοπείας, με την αιτιολόγηση ότι το ζήτημα το εξέτασε ο πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλας. Μαζί με το θέμα της κατασκοπείας αρχειοθέτησε τις καταγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά. Αποφάσισε να μην ερευνήσει τις παραδοχές του ίδιου του κατηγορούμενου ότι έχει συμφωνητικό με την ΕΥΠ για την προμήθεια του Predator, που προσκόμισε ο δικηγόρος κ. Κεσσές.

Αποφάσισε να μην ερευνήσει τους λόγους που παρακολούθησαν αποδεδειγμένα τον αρχηγό και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τον οικονομικό εισαγγελέα, τους εν ενεργεία Υπουργούς, τον αρχηγό και στελέχη της ΕΛΑΣ και εκατοντάδες άλλους.

Χρειάστηκε 3 μήνες ο κ. Μπακέλας για να αποφασίσει να συνεχίσει τη συγκάλυψη του σκανδάλου, αντίθετα σε όσα έκρινε ρητά το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για την απόπειρα κατασκοπείας.

Πώς έφτασε ο κος Μπακέλας να χειρίζεται την υπόθεση, όμως;

Με "απευθείας ανάθεση" από τον κο Τζαβέλλα. Μια απευθείας ανάθεση άκυρη, αφού έγινε από τον Εισαγγελέα που προσωπικά εμπλεκόταν στην υπόθεση.

Όταν με την δικηγόρο μου, κ. Αρτεμισία Παπαδάκη, κατέθεσα τα αιτήματα της ανάκλησης της απόφασης του κ. Τζαβέλλα και της εξαίρεσης του, δεν είχα καμία αμφιβολία για την κατάληξη. Ήταν μια θεσμική λειτουργία που θα έδειχνε το μέγεθος της θεσμικής παρακμής, της καταρράκωσης της δικαιοσύνης και του θεσμικού ευτελισμού που έχει οδηγήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη την ηγεσία της Δικαιοσύνης και τους θεσμούς της χώρας.

Ο εναγκαλισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την ηγεσία της Δικαιοσύνης αποτελεί πλέον πολιτική οικογενειακή παράδοση.

Μόνο που σήμερα δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα.

Ο φόβος και η δειλία τους, τους οδηγεί να ευτελίζουν ανώτατους εισαγγελείς, ώστε να λειτουργούν ως δικολάβοι πολιτικάντηδες, εν μέσω Αυγούστου.

Ακόμη και ο πιο αδιάφορος πολίτης σήμερα γνωρίζει τα πρόσωπα και τις μεθοδεύσεις συγκάλυψης, των ευθυνών του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και των στελεχών του.

Ξέρουν όμως ότι αυτή η υπόθεση, ότι και να κάνουν δεν κλείνει.

Και έχουν δίκιο που φοβούνται.

Η συνέχεια στις θεσμικές πρωτοβουλίες εντός και εκτός της χώρας και στον αγώνα για προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.

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