Οι πιστωτές θα μπορούν να υποβάλλουν αντιπρόταση που προβλέπει τη ρύθμιση του μέρους της οφειλής που αντιστοιχεί στην αξία της κύριας κατοικίας και την εκποίηση άλλων ακινήτων.

Από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή νέα ρύθμιση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, η οποία επιτρέπει τον διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του οφειλέτη.

Με το νέο καθεστώς, οι πιστωτές θα μπορούν να υποβάλλουν αντιπρόταση που προβλέπει τη ρύθμιση του μέρους της οφειλής που αντιστοιχεί στην αξία της κύριας κατοικίας και την εκποίηση άλλων ακινήτων, όπως εξοχικών κατοικιών, οικοπέδων ή επαγγελματικών χώρων. Για τον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας.

Σήμερα, μέσω του εξωδικαστικού ρυθμίζεται το σύνολο των χρεών προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους servicers, ενώ στην πρόταση ρύθμισης συνυπολογίζεται η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη.

Παράδειγματα

Ενδεικτικά, οφειλέτης με χρέη 400.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία 300.000 ευρώ, από την οποία τα 200.000 ευρώ αντιστοιχούν στην κύρια κατοικία και τα 100.000 ευρώ σε άλλα ακίνητα, θα μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή που συνδέεται με την κατοικία του. Τα υπόλοιπα ακίνητα θα εκποιούνται για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Εάν η κύρια κατοικία ανήκει κατά ιδανικό μερίδιο και σε συνοφειλέτη ή εγγυητή, θα απαιτούνται η συνυποβολή της αίτησης και η συνυπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

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Όσο τηρείται η συμφωνία, οι πιστωτές που δεσμεύονται από αυτήν δεν θα μπορούν να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση στην κύρια κατοικία, να λάβουν ασφαλιστικά μέτρα, να εγγράψουν υποθήκη ή να μετατρέψουν προσημείωση σε υποθήκη. Οι υφιστάμενες υποθήκες και προσημειώσεις θα παραμένουν. Εάν η ρύθμιση χαθεί, οι πιστωτές θα μπορούν να κινηθούν εκ νέου κατά της κατοικίας.

Εκποίηση

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης θα αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Την εκποίηση θα κινεί ο πιστωτής με την υψηλότερη ενυπόθηκη απαίτηση ή, ελλείψει ενυπόθηκου δανειστή, εκείνος με τη μεγαλύτερη απαίτηση. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα ορίζεται εντός 40 έως 60 ημερών από την έκθεση του δικαστικού επιμελητή, χωρίς να συνυπολογίζεται ο Αύγουστος.

Τέλος, για έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της διάταξης, οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση. Η δυνατότητα θα αφορά και απλήρωτες οφειλές προηγούμενης σύμβασης, ενώ υπό προϋποθέσεις θα καλύπτει και οφειλέτες που είχαν ζητήσει υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη.